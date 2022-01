Stadt macht Tempo für die Fahrradstraße

Fördergeld von 450.000 Euro in Aussicht - aber es muss schnell gehen

Eine neue fünf Meter breite Fahrradstraße soll parallel zur Fußgängerzone durch die Apothekengasse bis an die „Kleine Leine“ führen. Foto: Gade-Schniete vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt (dgs). Die Förderanträge sind gestellt, jetzt soll alles schnell gehen. Am heutigen Mittwoch berät der Ortsrat der Kernstadt über eine Fahrradstraße, die parallel zur Fußgängerzone vom La-Ferté-Macé Platz, über den Wallgraben durch die Apothekengasse bis zur „Kleinen Leine“ führt. Dort soll der vorhandene Rad- und Fußweg ebenfalls ausgebaut wird. Vorbehaltlich eines positiven Bescheids wird die Planung bereits in diesem Frühjahr anlaufen. Um in den Genuss der über 450.000 Euro Fördergeld zu kommen, muss das Projekt bis spätestens September 2023 abgeschlossen sein.

Die Fahrradstraße soll eine zentrale Achse zur Durchquerung der Innenstadt werden. Sie verbindet den „La-Ferté-Macé-Platz, über den künftig der Radverkehr aus den großen Wohngebieten im Westen und vom Bahnhof aus aufgeteilt werden soll. Auf dem Plan steht mit der Fahrradroute „Nord-Süd“ sogar eine Rad- und Gehwegbücke über die Leine in Richtung Gewerbegebiet Ost. Diese ist allerdings in der anstehenden Planung noch nicht vorgesehen.

Bautechnisch soll eine fünf Meter breite Straße entstehen, die auf beiden Seiten durch eine jeweils einen Meter breite Gosse in Natursteinoptik eingeengt wird. Mittig verläuft dann ein drei Meter breiter Asphaltstreifen, der Fahrradfahrenden genügend Spielraum zur Begegnung bietet. Die Querung der Leinstraße soll höhengleich mit Vorrang für die Radfahrer erfolgen.

Der Fahrradweg an der „Kleinen Leine“ soll die neue Fahrradstraße später einmal mit der angedachten Rad- und Gehwegbrücke über die Leine verbinden. Der drei Meter breite Weg wird auf Vorschlag der Verwaltung mit einem besonders abrollfreundlichen Microfaser-Belag befestigt. Die Nord-Süd-Achse am Rande der Innenstadt ist auch als wichtige Verbindung zu den Schulen im Süden vorgesehen, Schüler müssten dann nicht die stark frequentierte Herzog-Erich-Allee queren. Nachdem heute der Ortsrat berät, geht die Beschlussvorlage am 24. Januar in den Ausschuss für Umwelt und Stadtentwicklung, bevor am 31. Januar der Verwaltungsausschuss abschließend entscheidet.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1191 vom 08.01.2022