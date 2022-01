Schlägerei in Silvesternacht wegen eines Musikvideos

Mehrere Personen in Südstraße verletzt

Neustadt (tma). Lange hat es auch im neuen Jahr nicht gedauert, bis es zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Großfamilien aus dem Stadtgebiet gekommen ist. In der Südstraße sind um 1.15 Uhr etwa 20 Personen im Alter von 19 bis 55 Jahren in eine Schlägerei verwickelt gewesen.

Bei dem Aufeinandertreffen waren einige Mitglieder auch bewaffnet, Polizeibeamte aus Neustadt, Garbsen und Hannover konnten jedoch schnell eingreifen und so Schlimmeres verhindern. Von diversen leichten Verletzungen mussten nur wenige im Krankenhaus behandelt werden, auch ein Beamter war betroffen. Zudem wurden zwei Fahrzeuge beschädigt.

„Das Motiv war ein Musikvideo, was von einem Beteiligten im Netz veröffentlicht wurde“, so Polizeisprecherin Natalia Shapovalova. Darin seien Mitglieder der anderen Großfamilie beleidigt worden. Bis auf drei Personen wurden alle Tatverdächtigen von der Polizei gestellt und registriert, aktuell wird in etlichen Fällen wegen gefährlicher Körperverletzung, Widerstand, Sachbeschädigung und Verstoß gegen das Waffengesetz ermittelt.

Update: In einer früheren Version des Artikels wurde erwähnt, dass eine der Großfamilien von der Polizei ein Clan-Bezug zugeordnet wird. Diese Aussage hat die Polizeidirektion Hannover nun zurückgenommen - der Bezug sei noch nicht bestätigt.

