Kloster feiert 500 Jahre Gebetbuch der Alt-Äbtissin

Äbtissin Bärbel Görcke mit dem fast 500 Jahre alten Gebetbuch der Ottilie von Ahlden.

Mariensee (r/os). Im Mittelpunkt des neuen Programms aus dem Kloster Mariensee steht eine kostbare Handschrift, die Äbtissin Odilie von Ahlden im Jahr 1522 fertiggestellt hat. Dazu hat das Kloster Karten drucken lassen, die auch in der Geschäftsstelle der Neustädter Zeitung ausliegen und den bekannten Orten in Neustadt und im geöffneten Kloster selbst.

„Damals wie heute war eine Zeit fundamentalen Wandels. Äbtissin Odilie hat darauf reagiert, indem sie ihre Gemeinschaft auf den überlieferten Schatz der Tradition eingeschworen hat“, schreibt Bärbel Görcke, die bisher letzte Nachfolgerin in diesem Amt. Die Antwort auf die aktuellen Herausforderungen oder sogar Zumutungen, aber auch worauf bei der Bewältigung zurückgegriffen wird, stehen unter anderem im Fokus des Programms.

Am 6. August schlagen Jan Katzschke und Henrike Lähnemann eine Brücke zur Kantate „Herr Christ der einig Gotts Sohn“, deren Text von der ersten lutherischen Dichterin Elisabeth Cruciger stammt. Über „klösterliche Wurzeln und Gebet heute“ werden am 1. Oktober um 14 Uhr P. Anselm Grün in einem Vortrag und später Regionalbischöfin Dr. Petra Bahr mit dem Dichter und Theologen Dr. Christian Lehnert sprechen.

Schon traditionell wird am Ostermontag die aktuelle Ausstellung eröffnet. Ab 16 Uhr sind dann die Werke zu „suchen - finden - sein“ von Fotografin Anna Ullrich und Grafikerin Eva Harenberg-Ullrich zu sehen.

Der Klostergarten steht wiederum im Mittelpunkt von Veranstaltungen. Beim „Sensen- und Dengelkurs“ am Samstag, 11. Juni, von 8 bis 17 Uhr ebenso wie am „Tag des Offenen Denkmals“ am Sonntag, 11. September, ab 14 Uhr.

Neben Stick- und Kalligraphiekursen spielt auch die Musik wieder eine wichtige Rolle. „Engelslieder“ sind im Rahmen eines Familienkonzerts mit dem „Voktett Hannover“ am Samstag, 25. Juni, gleich zwei Mal um 15 und 16.30 Uhr zu hören. Am Sonntag, 3. Juli, ist um 18 Uhr der Kammerchor Hannover mit dem Programm „Worte des Lebens“ in der Klosterkirche zu Gast.

Informationen zum Programm finden sich auch unter www.kloster-mariensee.de.

