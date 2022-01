Die Corona-Lage am Montag: Wenige Daten durch Feiertage

Neustadt (tma). Das Gesundheitsamt der Region Hannover hat schon vor den Feiertagen auf eine Verzerrung der Daten hingewiesen. "Grundsätzlich muss wie im vergangenen Jahr beachtet werden, dass die Meldezahlen an Wochenenden und Feiertagen erfahrungsgemäß niedriger sind als an den übrigen Wochentagen. Das ist darin begründet, dass weniger Arztkontakte stattfinden und weniger Laboruntersuchungen durchgeführt werden", heißt es in einer Mitteilung.

Im Stadtgebiet macht sich dies an fast unveränderten Daten bemerkbar. Seit Beginn der Pandemie im März 2020 sind nun 2.339 (+1) direkt Betroffene unabhängig von den Krankheitsverläufen registriert. Aktuell als infiziert gelten nur noch 112 (-42) Menschen, auch dank 43 Genesungen. Auch Todesfälle wurden über Silvester keine verzeichnet, weiterhin sind 48 Personen im Neustädter Land verstorben. Die 7-Tages-Inzidenz sinkt weiter auf 103,9 (-28,7).

Für die Region Hannover liegt die Sieben-Tage-Inzidenz aktuell bei 125,8 (-26,8). Die landesweite Hospitalisierungs-Inzidenz steigt auf 4,7 (+0,3), die Intensivbehandlungs-Quote steht nun bei 8,4 Prozent (+0,2).

Das komplette Dashboard für die Region und ihre Kommunen findet sich unter hannover.de/corona-dashboard

Ausgabe-Nr. 1191 vom 08.01.2022