Mehr freie Fahrt für Radfahrer geplant

Neue Querungen an Kornstraße und Hans-Böckler-Straße

Auch an der Grünwegeverbindung „Am Hüttengleis“ sollen Radfahrer - und Fußgänger - künftig Vorrang vor dem querenden Verkehr haben. Foto: Seitz vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt (os). Auf den Grünwegeverbindungen „Am Hüttengleis“ und „An der Torfbahn“ soll nach dem Willen der Verwaltung bald freie Fahrt für Radfahrer gelten. Motorisierter und anderer Verkehr müsste „Im Heidland“, an Hans-Böckler-Straße und Kornstraße dann Vorfahrt gewähren. Rote, erhöhte Pflasterungen sollen die teils schlecht einsehbaren Querungen sicherer machen. Die Fahrbahn wird dann jeweils verengt, so dass Begegnungsverkehr auf den drei Straßen nicht mehr möglich ist. Das soll auch die gefahrenen Geschwindigkeiten senken. Für Fußgänger ist ein Zebrastreifen vorgesehen, zusätzlich ist eine Beschilderung zur Klarstellung der Vorfahrsregelung geplant. „An der Eisenbahn“ ist eine ähnliche Verkehrsführung bereits in diesem Jahr umgesetzt worden.

Laut Beschlussdrucksache der Verwaltung werden die beiden Wege als wichtige Routen von und zum Bahnhof und in die Innenstadt erachtet, sie sind außerdem Schulwege. Die Oberflächen wurden bereits erneuert und sind nun besser und vor allem sauberer zu befahren. Mit den beiden Strecken wird eine durchgängige Erreichbarkeit aus den Südwestlichen Wohngebieten bis hin zu den Parkwiesen angestrebt. Hauptmotive der Maßnahme sind Schulwegsicherung und Förderung des Radverkehrs. Die Vorschläge wurden mit der Polizei und Regiobus abgesprochen „und für praktikabel befunden“, heißt es in der Drucksache.

Bei der Umsetzung hat die Verwaltung einen ehrgeizigen Zeitplan. Bereits im Frühjahr/Sommer 2022 sollen die baulichen Veränderungen durchgeführt werden. Bei fünf der sechs Umbauten handelt es sich jeweils um gerade verlaufende Aufpflasterungen, an der Querung Hans-Böckler-Straße/An der Torfbahn ist aufgrund des Wegverlaufes eine S-Förmige Überführung vorgesehen. Die Kosten beziffert die Stadtverwaltung auf insgesamt 140.000 Euro. Davon sind 50.000 Euro bereits als Investition vorgesehen, weitere 90.000 Euro soll die Politik als überplanmäßige Ausgabe bewilligen.

Der Ortsrat berät das Thema am 5. Januar als erstes Gremium, am 24. Januar folgt der Ausschuss für Umwelt, Stadtentwicklung, Feuerschutz und allgemeine Ordnungsangelegenheiten, bevor die endgültige Entscheidung am 3. Februar im Rat fällt.

