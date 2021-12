Eine neue Druckerei, aber sonst bleibt - fast - alles beim Alten

Die Neustädter Zeitung berichtet weiter „weil wir hier Zuhause sind“

Neustadt (os). Nach mehr als 30 Jahren halten Sie, liebe Leserinnen und Leser, bald die letzte in Rodenberg gedruckte Ausgabe der Neustädter Zeitung in den Händen. Weil die Druckerei Oppermann die Arbeit auf der Maschine einstellt, mit der auch die NZ gedruckt wird, musste sich die Verleger-Familie Nülle eine neue Druckerei suchen. Ab der kommenden Ausgabe am Samstag, 8. Januar, kommen die Geschichten und Informationen aus dem Neustädter Land in Minden auf das Papier. Die „Bruns Druck Welt“ ist von nun an neuer Partner der Neustädter Zeitung.

Kleiner Wermutstropfen: Der Drucktermin liegt nicht mehr wie bisher am Freitagvormittag, sondern künftig wird in der Nacht von Donnerstag auf Freitag gedruckt. Deshalb rückt der Redaktionsschluss auf Mittwoch, 12 Uhr, vor. Anzeigenschluss ist jeweils mittwochs um 15 Uhr. Unsere Bitte ist jedoch: Senden Sie uns Ihre Pressemitteilungen, Termine oder auch Anzeigen lieber schon so frühzeitig wie möglich. Das erhöht die Chance auf eine zeitnahe Veröffentlichung. Positiv fällt dagegen ins Gewicht, dass die frisch gedruckte Neustädter Zeitung in Zukunft schon früher bei uns eintrifft. So haben demnächst noch mehr Leserinnen und Leser die Chance, sie jeweils am Freitag in Briefkasten oder Zeitungsrolle zu finden.

Was nach Redaktionsschluss noch aktuell passiert, gibt es auch weiterhin vorab auf www.neustaedter-zeitung.de zu lesen. Dort findet sich zudem weiterhin unser kostenloses ePaper, um von überall Neuigkeiten zu erfahren und Informationen zu erhalten. Zusätzlich informieren wir auch auf unserer Facebookseite und künftig noch häufiger über den NZ-Instagram-Kanal.

Damit wir in bewährter Art und Weise aus dem gesamten Stadtgebiet berichten können, freuen wir uns weiterhin über Ihre Einsendungen an redaktion@neustaedter-zeitung.de und natürlich besonders auf Hinweise zu Missständen, denen medial auf den Grund gegangen werden soll - aber auch über Leserbriefe zu unserer Berichterstattung.

