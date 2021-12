Gleue: „Viele halten sich einfach nicht an die Regeln“

Ist genervt: Elke Böttcher fährt oft mit dem Fahrrad durch den Bahnhofstunnel in die Innenstadt. Die Verkehrsregelung - bedingt durch die Großbaustelle - findet sie untragbar.

Neustadt (dgs). Immer wieder beklagen sich unsere Leser über die Verkehrssituation am Bahnhof. Elke Böttcher, die nahezu täglich dort mit dem Fahrrad in die Innenstadt unterwegs ist, findet die Situation „untragbar“. „Busse, Radfahrer und Fußgänger bewegen sich hier zu Stoßzeiten wild durcheinander und das ist nicht ganz ungefährlich“, schreibt uns ein anderer Leser, und weist darauf hin, dass es sich doch auch um einen Schulweg handele. Durch die Großbaustelle „NeuStadtTor“ gibt es auch einen regen Lastwagenverkehr auf dem Bahnhofsgelände.

Die Stadt als Verkehrsbehörde sieht sich auf der sicheren Seite. „Wir haben an der Außenseite extra einen abgesperrten Weg für Passanten eingerichtet“, erklärt Verkehrskoordinator Benjamin Gleue. Hier könnten Fußgänger sicher - sogar mit einer Ampel geregelt - vom Bahnhof in die Innenstadt gelangen. Fahrradfahrer müssten auf dem schmalen Weg natürlich schieben, betont er. „Viele halten sich einfach nicht an die Regeln“, so Gleue. Natürlich sei es außen herum ein kleiner Umweg, dafür werde man aber auch nicht durch den Bus- oder LKW-Verkehr gefährdet.

Gleue weist darauf hin, dass das ZOB-Gelände schon immer für Fahrradfahrer - wie auch für andere Fahrzeuge außer Bussen - verboten ist. Wer mit dem Fahrrad durch den Bahnhofstunnel in die Innenstadt fahren will, sollte daher besser den Weg in Richtung Herzog-Erich-Allee nehmen, anstatt quer über das Bahnhofsgelände zu fahren, rät der städtische Verkehrskoordinator.

