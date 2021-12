Staatssekretär lobt digitalen Vorstoß der Stadtwerke

Neue Gesellschaft zur Digitalisierung von Prozessen

Bürgermeister Dominic Herbst (li.) und Ideenstadtwerke-Geschäftsführer Dieter Lindauer (re.) empfangen Staatssekretär Stefan Muhle. Foto: (r).

Neustadt (r/tma). Der schnelle Anschluss zahlreicher Schulen an das Glasfasernetz der Stadtwerke hat die Aufmerksamkeit des Niedersächsischen Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung geweckt. Staatssekretär Stefan Muhle stattete dem Unternehmen dafür einen Besuch vor Ort ab.

„Der Glasfaserausbau in Neustadt ist beispielhaft in der Region Hannover. Mit den Ideenstadtwerken ist hier ein Unternehmen ansässig, das die Themen Digitalisierung und Low Code beherrscht und ihnen auch den entsprechenden Stellenwert in der Geschäftsausrichtung einräumt“, so Muhle. „Sie haben das, was der Bürger von heute erwartet.“

Neustadt soll etwa Ende 2023/Anfang 2024 als erste Stadt der Region flächendeckend mit Glasfaser-Internet versorgt sein. Doch der Weg dahin vom Markenstart im September 2020 zum jetzigen Glasfaser-Vertrieb sei nicht einfach gewesen, so Geschäftsführer Dieter Lindauer. „Mit den Prozessen sind wir aber nun mehr als zufrieden.“

Letzteres unterstreicht auch Bürgermeister Dominic Herbst, doch für den schnellen Ausbau brauche es zudem „auch mal eine kurzfristige Abstimmung zwischen Stadtverwaltung und kommunalem Unternehmen“, so der Bürgermeister. „Dem geht eine langjährige und vertrauensvollen Zusammenarbeit [...] voraus.“

„Wir haben uns durch den Besuch von Herrn Muhle zwar unglaublich geehrt gefühlt“, erklärt Unternehmenssprecher Steffen Schlakat. „Vielmehr fassen wir dies aber auch als Signal auf, dass wir mit unserem Handeln in die richtige Richtung gehen und möglicherweise für andere Kommunen in Niedersachsen eine Leuchtturm-Funktion übernehmen können.“

Neue Gesellschaft „pattr“

Durch die Erfahrung der Digitalisierung und Automatisierung von Geschäftsprozessen haben die Ideenstadtwerke nun zusammen mit der pattr GmbH eine Gesellschaft gegründet, die diese Prozesse massentauglich machen soll. „Wir verkaufen unsere Digitalisierungslösung ‚pattr‘ bereits anderen Stadtwerken in Deutschland“, berichtet Geschäftsführer Dieter Lindauer.

Weil die Systemarchitektur von Bestell- und Vertriebsprozessen im Hintergrund sehr komplex sei, kam die Idee, diese zu vermarkten. „Mithilfe unserer Erfahrungswerte und Digitalisierungslösungen können nun auch andere Stadtwerke den Vorstoß in neue Geschäftsfelder, wie dem Glasfaserausbau, wagen“, so Lindauer. Die Produkte der Marke basieren auf dem sogenannten Low Code, einer Entwicklungsmethode für Software, bei der ein Anwender mithilfe grafischer Elemente und visueller Werkzeuge arbeitet, anstelle von klassischer Programmiersprache.

