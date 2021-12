Frank Meyer wird nach 18 Jahren als Ortsbrandmeister verabschiedet

Führungsaufgaben bleiben in der Familie - Nachwuchs verdoppelt

Geehrte und Beförderte der Ortsfeuerwehr Dudensen mit Stadtbrandmeister Torben Klingemann (v.re.) und Brandabschnittsleiter Lars Schwieger. Fotos: Seitz

Dudensen (os). In seinem letzten Jahresbericht hatte der scheidende Ortsbrandmeister Frank Meyer viele positive Meldungen. Es gab wenige Einsätze, trotz mancher Hindernisse geht es beim Feuerwehrhaus-Neubau voran, die Vergabe für das neue Fahrzeug folgt Mitte 2022, vor allem aber stimmt es bei der Nachwuchsgewinnung. Die Kinderfeuerwehr wuchs von vier auf elf Kinder fast um das Dreifache - trotz Corona. Auch in der Pandemie summierten sich mehr als 1.620 Stunden der aktuell 46 Aktiven. Dazu kommen elf Jugendfeuerwehrleute, 92 Förderer und 16 Musiker. Meyer hatte seinen Abschied bereits bei der letzten Wahl 2016 angekündigt, wollte bis dahin aber noch mit neuem Fahrzeug in ein neues Gebäude eingezogen sein. Beides bleibt nun seinem Nachfolger vorbehalten. Seine Kameraden beschenkten Meyer mit einer gravierten St. Florian-Statue sowie Gutscheinen - und stehenden Ovationen.

Die Weichen für die Zukunft wurden auch personell gestellt: Meyers bisheriger Stellvertreter Ulrcih Busch wurde einstimmig zum neuen Ortsbrandmeister gewählt. Mit Alexander Meyer übernimmt der Sohn des bisherigen „Chefs“ den Stellvertreterposten. Jonas Kopischke ist neuer Jugendwart, Thorsten Karsch bleibt Gerätewart und Sven Rühmann wurde zum Beisitzer gewählt.

Für 75 Jahre in der Feuerwehr wird Heinrich Kehrbach noch nachträglich geehrt. Auszeichnungen für aktiven Dienst gab es auch für Helmut Kliem (50 Jahre), Uwe Schumann (40), Eileen Zart (25), als langjährige Mitglieder wurden Helmut Siegfried und Bernd Zettel (beide 50 Jahre), Ernst-Dieter Böhne, Michael Saupe und Dieter Wulf (alle 40) geehrt. Befördert wurde Helmut Kliem zum Hauptlöschmeister, Annabell Beermann und Johannes Kehrbach zu Oberfeuerwehrleuten sowie Hauke Beermann und Jasmin Marschner zu Feuerwehrleuten.

Zehn Jahre Kinderfeuerwehr sowie der 50. Geburtstag der Jugendfeuerwehr konnten nicht gefeiert werden, beides soll aber schnellstmöglich nachgeholt werden.

