Notfallkarte für schnelle Hilfe bei Gewalt

Die Gleichstellungsbeauftragte Melissa Depping zeigt die neue „Notfallkarte gegen häusliche Gewalt". Foto: Seitz

Neustadt (r/os). Wichtige Rufnummern und andere Kontaktdaten, dazu wichtige Infos und ein QR-Code, der diese auch in mehreren Sprachen verfügbar macht: Die Notfallkarte für Gewaltopfer im eigenen Haushalt bietet all das auf einen Blick. Der „Runde Tisch gegen häusliche Gewalt“ unter der Leitung der städtischen Gleichstellungsbeauftragten Melissa Depping, hat in diesem Jahr die zweite Auflage herausgegeben. Die Notfallkarten liegen nicht nur bei Depping und der Frauenberatungsstelle aus, sondern wurden auch an ortsansässige Apotheken sowie Kinder- und Allgemeinmediziner verteilt.

Insbesondere an emotional besetzten Feiertagen wie Weihnachten sei das Risiko von häuslicher Gewalt meist erhöht, meint Depping. „Die Familienzusammenkunft ist häufig an Erwartungen von einem fröhlichen und friedlichen Feste geknüpft“, sagt sie. „Werden diese nicht erfüllt, kommt es überdurchschnittlich oft zum Streit. Durch viel Nähe, wenig Ablenkung, vielleicht in Kombination mit Alkohol, können Streitigkeiten eskalieren und in Gewalt enden“, fasst sie Erfahrungen von mit dem Thema Befassten zusammen. „Wenn Ihnen etwas Ungewöhnliches auffällt, hören Sie nicht weg, sondern kümmern Sie sich um ihre Mitmenschen“, appelliert die Gleichstellungsbeauftragte für Zivilcourage.

Rund um die Uhr ist das bundesweite Hilfetelefon in 15 verschiedenen Sprachen kostenfrei unter Telefon 0800/0116016 zu erreichen.

