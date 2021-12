Die Corona-Lage am Mittwoch: Fallzahlen steigen wieder deutlich an

Neustadt (os). Die relative Weihnachtsruhe ist vorbei, die Zahl positiver Covid-19-Tests hat wieder deutlich zugenommen. In den vergangenen 24 Stunden registrierte das Gesundheitsamt 17 neue Fälle, aktuell sind nun 215 (+5) Menschen als "infiziert" - zwischen Testergebnis und Ende der Quarantäne - eingestuft. Durch eine Datenkorrektur stieg die Gesamtzahl der direkt Betroffenen seit März 2020 sogar auf 2.315 (+20) an. Die Sieben-Tage-Inzidenz je 100.000 Einwohner nahm auf 156,9 (+11,1) zu. Als Genesen werden mit Stand vom heutigen Tag 2.052 (+15) Personen in der Statistik geführt. Bisher starben 48 (+/-0) Menschen aus dem Neustädter Land an Corona.

Für die Region Hannover liegt die Sieben-Tage-Inzidenz aktuell bei 132,2 (-3,3). Die landesweite Hospitalisierungs-Inzidenz steigt auf 4,2 (+0,1), die Intensivbehandlungs-Quote steht nun bei 8,9 Prozent (-0,1).

Das komplette Dashboard für die Region und ihre Kommunen findet sich unter hannover.de/corona-dashboard

