aha holt Weihnachtsbäume ab

Neustadt (os). An den Bioabfuhrtagen zwischen dem 10. und 21. Januar nimmt die Abfallwirtschaft Region Hannover (aha) ausrangierte Weihnachtsbäume auch aus dem Neustädter Land mit. Wer seinen Baum von aha abholen lassen möchte, legt ihn einfach am jeweiligen Abfuhrtag an die Gehwegkante. Ab einer Länge von anderthalb Metern müssen die Bäume halbiert werden, damit sie in die Müllfahrzeuge passen. Äste sollten zudem gebündelt und Baumstämme nicht dicker als 15 Zentimeter sein. Einen Teil der Tannenbäume verarbeitet aha zu Kompost. Da Baumschmuck nicht kompostiert werden kann, müssen die Bäume komplett abgeschmückt sein.

Weihnachtsbäume können auch auf den aha-Wertstoffhöfen in der Region und auf den Grüngutannahmestellen im Umland der Region Hannover entsorgt werden.

