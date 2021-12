Actionbound-Rallye lädt zu Bewegung ein

Neustadt (r/tma). Auffällige Hinweisschilder sorgen im Stadtgebiet bei einigen Anwohnern für Verwunderung. Dabei handelt es sich um Wegweiser für die Actionbound-Rallye des TSV.

„Dahinter verbergen sich Aufgaben für die ganze Familie, die Fitness und Spaß garantieren“, schreibt Angela Below vom Verein. Die Rallye beginnt und endet bei der Sportanlage in der Lindenstraße und führt etwa am Schloss entlang.

Die App kann noch bis zum Ende der Weihnachtsferien genutzt werden. Außerdem wird auch wieder der beliebte Famliensport vom 3. bis 6. Januar 2022 in der Halle für Mitglieder angeboten.

Weitere Informationen sind unter tsv-neustadt.net einsehbar. Für Fragen steht die Geschäftsstelle unter Telefon 05032/804990 oder per E-Mail an info@tsv-neustadt.net zur Verfügung.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1189 vom 25.12.2021