Verwüstung im Gemeindebüro - Weihnachtliche Kollekte gestohlen

Einbrecher erbeuteten 1.320 Euro - Hinweise gesucht

Mandelsloh (tma). Zwischen den Christfesten an den beiden Weihnachtsfeiertagen - etwa von 20 bis 9 Uhr - brachen Unbekannte wohl in der Nacht in das Gemeindehaus St. Osdag ein und erbeuteten gespendetes Geld.

Durch die Hintertür gelangten die Einbrecher in das Gebäude, die verschlossene Tür zum Gemeindebüro wurde anschließend beschädigt. Das Zimmer wurde stark verwüstet. „Die ließen es sich richtig gut gehen“, berichtet der Vorsitzende des Kirchenvorstandes, Bodo Messerschmidt. Es sei sogar Süßes verzehrt worden. Was genau fehlt, klärt aktuell die Küsterin Silvia Engelke. Sicher ist allerdings, dass 1.320 Euro Bargeld aus der Kollekte gestohlen wurde, dafür wurde ein Schrank aufgebrochen.

Der Kriminalermittlungsdienst der Polizei hat Spuren gesichert und befragt in den kommenden Tagen Zeugen. Weitere Hinweise zu Personen, die sich vor der Tatzeit im Bereich der Gemeinde aufhielten und nicht der Glaubensgemeinschaft angehören, nehmen die Beamten aus der Kernstadt und Mandelsloh unter Telefon 05032/9559-0 oder 05072/772080 entgegen.

