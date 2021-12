Die Corona-Lage am Montag: Inzidenzwert sinkt über Weihnachten weiter deutlich

Neustadt (os). Fast alle Corona-Daten für das Stadtgebiet sind weiter auf sinkendem Kurs. Zwar nahm die Zahl der seit März 2020 mit dem Covid-19-Virus "infizierten" Personen auf 2.290 (+42) zu, die letzte Meldung an dieser Stelle erfolgte allerdings auch am Donnerstag vor Heiligabend. Damit umfasst der Zeitraum für die Zunahme vier Tage. Der Inzidenzwert je sieben Tage und 100.000 Einwohner sank seither weiter deutlich und liegt nun für das gesamte Neustädter Land bei 139,2 (-50,8). Rückläufig ist mit 215 (-43) auch die Zahl aktuell als "infiziert" geltender Menschen, die also zwischen positivem Test und abgeschlossener Quarantänezeit liegen. Wie immer steht das "infiziert" in Anführungsstrichen, da über mögliche Schwere Verläufe nichts bekannt ist. Auch über die Weihnachtsfeiertage gab es keine weiteren Corona-bedingte Todesfälle, deren Zahl liegt also unverändert bei 48. Genesen sind bisher 2.027 Menschen.

Für die Region Hannover liegt die Sieben-Tage-Inzidenz aktuell bei 140 (-34,1). Die landesweite Hospitalisierungs-Inzidenz sinkt auf 4,1 (-0,8), die Intensivbehandlungs-Quote steht nun bei 9,1 Prozent (-0,6).

Das komplette Dashboard für die Region und ihre Kommunen findet sich unter hannover.de/corona-dashboard

