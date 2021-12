Telepräsenzrobotor soll Sarah die Teilnahme am Unterricht sichern

Spendenaktion startet - Gerät geht an die Schule

Knuffiger Helfer für Unterricht von Zuhause aus: Der AV1 überträgt Bild und Ton, Schüler können sich darüber auch beteiligen.

Neustadt (os). Wenn die Augen des kleinen, weißen Geräts auf ihrem Platz im Klassenraum leuchten, wird Sarah da sein - auch wenn sie derzeit nicht in die Schule kommen kann.

Der Name klingt etwas sperrig, dabei ist das dahinter steckende Gerät ziemlich kompakt - man könnte sogar sagen: knuffig. Warum eine Telepräsenzroboter aktuell für das Gymnasiums im Gespräch ist, hat jedoch keinen schönen Hintergrund. Die 16-jährige Sarah ist an Knochenkrebs erkrankt und kann deshalb nicht am Unterricht teilnehmen. Ihre Eltern haben nun die Schule und die Stadt Neustadt als Schulträger kontaktiert, um die Anschaffung eines „Avatar“ genannten Gerätes und seinen Betrieb anzuregen. Vertrieben werden die Roboter vom Unternehmen „No Isolation“, durch zahlreiche Medienberichte - unter anderem in der „Sendung mit der Maus“ - haben sie mittlerweile große Bekanntheit.

Der Avatar überträgt den Unterricht in Bild und Ton beispielsweise auf ein Tablet. Über die Steuerung könnte Sarah sich auch melden, nachfragen oder sich sonst am Unterricht beteiligen. Datenschutzrechtlich gehört eine umfassende Absicherung des Systems zum Service des Anbieters. So werden alle Programme für Aufzeichnungen auf dem genutzten Endgerät unterdrückt. Zustimmen müssen natürlich alle Beteiligten, also Sarahs Mitschüler selbst, deren Eltern sowie alle eingesetzten Lehrkräfte. Aus der Klasse gab es sofort Zustimmung, über die Feiertage werden die Rückläufe der Einwilligungserklärungen erwartet.

Der Förderkreis des Gymnasiums wickelt für die Anschaffung des AV1 eine Spendenaktion ab, das Gerät geht dadurch direkt in den Besitz der Schule über. „Sobald wir genug Geld haben, soll der Einsatz so schnell wie möglich starten“, sagt Schulleiter Reinhard Sell der Neustädter Zeitung - vorbehaltlich der Zustimmungen. Stadtsprecherin Nadine Schley hat angesichts „leider doch häufigeren Bedarfs“ sogar die Hoffnung, dass vielleicht zwei der Roboter angeschafft werden können. Rund 4.000 Euro fallen im ersten Jahr an Kosten an, anschließend knapp 800 Euro jährlich für Betrieb und Service.

Mehr als alles andere würden die Mitschüler der 16-Jährigen sich wünschen, sie wieder selbst im Unterricht sehen zu können. Solange das nicht möglich ist, sollen nach ihrem Willen aber zumindest die Augen des Avatars möglichst oft leuchten - oder auch die eines anderen Kindes in der selben Situation.

Spendenkonto steht bereit

Der Förderkreis des Gymnasiums wickelt die Spendenaktion über sein Konto mit der IBAN DE28250501802000731006 ab. Wer zugunsten des Telepräsenzroboters spenden möchte, kann das unter dem Stichwort „Avatar“ zu. So können Überweisungen sicher zugeordnet werden.

