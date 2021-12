Waschmaschine brennt - Wohnung nicht mehr nutzbar

Alle Bewohner retten sich unverletzt ins Freie

Die verkohlte Waschmaschine wird von Feuerwehrleuten aus dem Fenster geworfen. Foto: Seitz vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt (os). Die Kernstadtfeuerwehr musste am heutigen Sonntagmorgen zu einem Wohnungsbrand ins "Rundeel" ausrücken. Kurz nach 8 Uhr waren die Brandschützer alarmiert worden. In einem Mehrfamilienhaus stand aus bisher unbekannter Ursache einen Waschmaschine in Flammen. Das Gerät konnte gelöscht werden, Qualm und Flammen hatten aber schon enormen Schaden angerichtet, so das die Räume derzeit unbewohnbar sind. Alle Bewohner hatten das Gebäude rechtzeitig und unverletzt verlassen können. Die Brandschützer warfen die Waschmaschine aus dem Fenster der Wohnung im ersten Obergeschoss und belüfteten das Wohnhaus, um den Rauch zu vertreiben.

Schadenshöhe und die genaue Ursache stehen noch nicht fest. Die Polizei geht zunächst von einem technischen Defekt aus.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1189 vom 25.12.2021