Große Chance auf schnelle Impfung

Drittes Impfteam am Montag im Einsatz

Am Montag können im Impfzentrum bei der Firma Temps mehr Menschen als sonst noch schneller geimpft werden. Foto: Seitz (Archiv) vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt (os). Wie die Stadtverwaltung am Donnerstagnachmittag erfuhr, wird die Region Hannover am Montag, 27. Dezember, ein drittes Impfteam ins Ausbildungszentrum der Firma Temps an der Hans-Böckler-Straße entsenden. "Damit können an diesem Tag noch deutlich mehr Impfungen als sonst abgewickelt werden", sagt Stadtsprecherin Nadine Schley. Sie geht davon aus, dass es selbst für Kurzentschlossene so gut wie keine Wartezeiten geben wird. Geöffnet ist wie berichtet von 10 bis 16 Uhr, Schley schätzt, dass an diesem Tag bis zu 600 Impfungen verabreicht werden könnten. Möglich sind Boosterimpfungen ab dem dritten Monat nach dem zweiten Termin, aber auch Erst- und Zweitimpfungen.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1189 vom 25.12.2021