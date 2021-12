Servicewüste Bahnhof: Ratsmehrheit will für Erhalt des Reisezentrums kämpfen

Neustadt (dgs). Das DB-Reisezentrum am Bahnhof hat einen guten Ruf. Viele Bahnkunden kaufen hier gern ihre Fahrkarten für den Fernverkehr, vor allem wegen der guten Beratung. Damit könnte nun aber bald Schluss sein. Kommunalpolitiker befürchten, dass das Reisezentrum schon im kommenden Juli geschlossen wird. „Das werden wir nicht hinnehmen“, erklärten Vertreter der Ratsmehrheit am Dienstag bei einem Ortstermin am Bahnhof. Sie wollen einen entsprechenden Antrag an den Bürgermeister stellen und auch die Abgeordneten der Region, des Landtages und des Bundestages einschalten.

„Wir wollen doch, dass immer mehr Menschen auf Busse und Bahnen umsteigen, sonst schaffen wir die Verkehrswende nie“, warnt der stellvertretende Bürgermeister Peter Hake. Hellhörig sind die Neustädter durch einen Bericht über die Schließung des Reisezentrums in Lehrte geworden. Dort hat die Transdev GmbH Hannover bereits den S-Bahnverkehr übernommen. Zum Fahrplanwechsel im Juni geht dann nach einer europaweiten Ausschreibung das gesamte S-Bahn-Netz der Landeshauptstadt von der Deutschen Bahn an die Transdev Hannover. Das bedeutet offenbar auch das Aus für die Reisezentren der Deutschen Bahn, wie in Lehrte bereits für Juni 2022 angekündigt.

„Täglich nutzen rund 4.000 Pendler den Neustädter Bahnhof“, weiß Anja Sternbeck, Ratsfrau der Grünen. Ihre Fraktionskollegin Jasmina Cortese, ebenfalls stellvertretende Bürgermeisterin, nutzt als Schulsozialarbeiterin selbst oft den guten Service am Bahnhof. „Wenn ich mit meiner Klasse auf Fahrt gehe, kaufe ich dort immer die Gruppenkarten“, sagt sie. Wie berichtet, hat im September auch bereits das Servicebüro am ZOB geschlossen.

„Das ist doch ein totales Fiasko“, schimpft UWG-Chef Willi Ostermann. Da werde derzeit am Bahnof ein „NeuStadtTor“ gebaut, aber die maßgebliche Infrastruktur falle weg. In Lehrte hat die Transdev die Aufstellung eines Fahrkartenautomaten als Ersatz angekündigt. Gerade im Fernverkehr würden viele Bahnfahrer gern eine gute persönliche Beratung in Anspruch nehmen, sind die Politiker der Ratsmehrheit überzeugt.

Wie Transdev-Pressesprecherin Stina Wortmann auf Nachfrage mitteilt, sei das Unternehmen vertraglich verpflichtet, einen „personenbedienten Verkauf“ anzubieten. „Dieser Verpflichtung werden wir nachkommen“, sichert sie zu. In Lehrte plant Transdev einen Ticketverkauf mit Beratung in einem Spielwarengeschäft. In Neustadt werde man sich ebenfalls um eine Lösung bemühen, so Wortmann.

