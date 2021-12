Geschenke für die Tafel-Kinder

Neustadt (r/dgs). In der Vorweihnachtszeit wartet insbesondere auf die Kinder der Tafelkunden so manche süße Überraschung. Soldaten der Wilhelmstein-Kaserne aus Luttmersen (Foto re.) hatten Geld gesammelt und verteilten dafür Schokotüten vor der Warenausgabe. In der Kirche standen darüber hinaus 100 Geschenke, schön eingepackt, zur Abholung bereit, für die vorab Wunschkarten verteilt worden waren. Die Drogeriekette „dm“ gab kleine Geschenktüten mit Körperpflegemittel für jede Familie aus, die Tanzschule Kressler sammelte Lebensmittel. Nach Weihnachten beginnt die Tafel am Montag, 3. Januar, wieder zur gewohnten Zeit mit der Warenausgabe. An diesem Tag werden auch erneut Corona-Impfungen angeboten. Ab 11 Uhr können sich alle interessierten Bürger im Gemeindehaus der katholischen Kirche, Bischof-Kettler-Platz 2, ohne Termin impfen lassen. Dieser Impftag wird von der Region Hannover organisiert.

