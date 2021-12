„Ich werde immer noch dauernd gegrüßt“ - Barbara Endres kehrt aus Köln zurück

Erfolgreiche Künstlerin unterrichtete viele Jahrzehnte im Stadtgebiet

Neustadt (tma). Ihre Spontanität unterstreicht die 80-jährige Künstlerin Barbara Endres immer wieder gerne als ausschlaggebend für die Entstehung der meisten ihrer etwa 400 Kunstwerke. Als wollte sie diesen Charakterzug beweisen, ist die gebürtige Kölnerin mit ihrem Mann Wolfgang innerhalb weniger Wochen nach der Entscheidung ins Stadtgebiet gezogen - der bereits zweite Umzug von einer Heimat in die andere.

Nachdem das Paar 1963 geheiratet hat, ist es mit zwei Töchtern 1971 nach Bordenau gezogen - für die Tätigkeit des Ehemanns. Nach dem Ruhestand sind beide 2001 wieder an den Rhein gezogen, die Töchter blieben im Neustädter Land. Nach fast 20 Jahren traf Barbara Endres nun die Entscheidung für die Rückkehr. „Wir wollten eigentlich in Köln bleiben“, berichtet Endres im Gespräch mit der NZ. „Aber wenn ihm was passiert wäre, säße ich alleine dort.“

Doch verdrossen ist sie durch den Umzug nicht, viele Freunde und Bekannte gibt es in Neustadt, noch mehr identifizieren sie durch ihre langjährige Tätigkeit als Kunstlehrerin. „Draußen auf der Straße kenne ich noch sämtliche Geschäftsleute und Firmen“, ist sich die 80-Jährige nach einem Tag in der neuen Wohnung sicher. „Ich werde immer noch dauernd gegrüßt - oft weiß ich gar nicht mehr, wer die Leute sind.“

In 29 Jahren als Lehrerin hat Endres wohl auch tausende Schüler unterrichtet, was sie so gerne tat, dass sie auch den krankheitsbedingten Ruhestand länger hinauszögerte, als eigentlich erlaubt. „Die Kinder haben mich selbst inspiriert, wir sind zum Beispiel an der Leutnantswiese herumgelaufen und haben Fachwerkhäuser und Wurzeln gezeichnet“, erinnert sie sich.

So habe auch ihre eigene Karriere als Künstlerin angefangen: „Als ich elf oder zwölf Jahre alt war, hat meine Kunstlehrerin gesagt ‚du musst mal einen Baum malen‘ und so habe ich mit dem Pflaumenbaum in unserem Garten angefangen.“ Danach folgte ein Selbstporträt, für das eine Freundin die Haare schwarz einfärbte, viele Collagen und zuletzt zahlreiche impressionistische Werke („aber mit Picasso kann ich nicht so viel anfangen“) - nicht wenige zeigen die Rheinpromenade und den Karneval.

Den Erfolg mit vielen großen Ausstellungen, etwa im Kölner Rathaus, attestiert sie mehrmals im Gespräch den Bemühungen ihres Manns. „Ich habe eigentlich nur für mich selbst gemalt, mein Mann hat das Organisatorische gemacht“, so die Kölnerin. „Ohne ihn hätte ich nichts verkauft.“ Ihr Erfolg verbreitete sich schließlich auch im Ausland - einige Kaufangebote wurden bei den teils meterlangen Gemälden aber letztendlich durch die hohen Transportkosten ausgeschlagen.

Während ihr Mann sich bereits vor einigen Jahrzehnten als Hobby-Musiker einen Traum erfüllte und in der Zehntscheune ein Konzert vor etwa 500 Menschen gab, äußert Endres den Wunsch, einmal im Schloss Landestrost auszustellen. Dort hat auch eine Vorfahrin, Eva Margarete von Lüneburg, kurze Zeit residiert.

Doch bis dahin müssen erst hunderte Kunstwerke eingelagert werden, eine Zeit, die das Paar gerne in der Innenstadt überbrückt. „Es hat sich nicht viel verändert“ - Endres denkt kurz nach - „Aber so schön, wie Neustadt die Weihnachtsdeko macht, war es nie - auch nicht in Köln.“

