Weihnachtsfrauen verteilen aus dem Sattel süße Gaben

Die Weihnachtsfrauen von Dudensen: Annika Kirchhoff (v. li.), Dorothee Wiest, Janna Scharnhorst, Marie Kopischke sowie Henrike Bartels und Isabel Kopischke. Weihnachtlich gewandet verteilten sie Süßigkeiten an Klein und Groß.

Dudensen (sub). Wenige Tage vor dem Fest, konnten aufmerksame Dorfbewohner, Hufgeklapper und Weihnachtsmusik durch die Straßen schallen hören. Hoch zu Ross und auf Schusters Rappen marschierte eine sechsköpfige Gruppe Weihnachtsfrauen durch das Dorf. Wer seine Nase rechtzeitig zur Tür heraus streckte, wurde mit einem „Ho, ho, ho“ und Süßigkeiten belohnt.

Pferde und Menschen waren mit Weihnachtsmützen und -mänteln, Bärten, Rentiergeweihen und sogar mit Lichterketten verkleidet. Im Bollerwagen, gezogen von Isabel Kopischke und Henrike Bartels, häuften sich die süßen Leckereien und er beherbergte außerdem eine Musikbox.

„Die Idee ist uns im vergangenen Jahr bei einem unserer gemeinsamen Ausritte gekommen. Es ist eine rein private Aktion, die einfach nur Freude verbreiten soll“, berichtete Annika Kirchhoff. Sie kündigte den Ritt über ihren WhatsApp-Status und in der Dudenser Facebookgruppe an. Die Resonanz war groß und so verteilten die Weihnachtsfrauen viele Süßigkeiten im Dorf.

Damals waren sie nur zu dritt. Doch schon in diesem Jahr gab es dreifachen Zuwachs. „Darüber freuen wir uns sehr. Und es könnte sein, dass es sich zu einer Tradition in Dudensen entwickelt“, sagte Kirchhoff mit einem Augenzwinkern.

