Booster-Impfung jetzt nach drei Monaten

Zwischen den Feiertagen wird weiter geimpft

Neustadt/Hannover (r/os). Die Region folgt der Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) unverzüglich und bietet Auffrischungs-Impfungen ab sofort bereits nach drei Monaten an. Die ärztliche Leitung der regionsangehörigen Impfzentren hat die Empfehlung unmittelbar nach der Entscheidung an die Impfärzte weitergegeben.

Regionspräsident Steffen Krach begrüßt die Entscheidung: „Wir dürfen beim Impfen keine Geschwindigkeit verlieren. Im Gegenteil, wir müssen sie erhöhen.“ Die Omikron-Variante sei auf dem Vormarsch, nach einer Booster-Impfung steige die Schutzwirkung gegen schwere Covid-Verläufe deutlich an. „Die Empfehlung der Stiko sorgt dafür, dass wir nun noch mehr Menschen in der Region Hannover ein Impfangebot machen können - wir sind dafür bestens aufgestellt“, so Krach.

Auch zwischen Weihnachten und Neujahr bleibt das Imfpangebot der Region bestehen und wird sogar erweitert. „Wir werden es aller Wahrscheinlichkeit nach bereits bis Heiligabend geschafft haben, als Region Hannover unseren Anteil an den vom Bund geforderten 30 Millionen Impfungen bis Jahresende zu erfüllen“, ist der Regionspräsident sicher. „Das geht aber nur, wenn die Impfbereitschaft in der Bevölkerung weiterhin hoch bleibt. Die Angebote, die wir gemeinsam mit den Hilfsorganisationen aufstellen, sind vielfältig - da sollte für Jede und Jeden etwas dabei sein.“

An Heiligabend sowie an Silvester hält die Region Hannover jeweils zwischen 9 und 14 Uhr ihre zentralen Impfzentren am Zoo, in der Ernst-August-Galerie sowie am Regionshaus offen.

Der Impfkampagne ein Gesicht vor Ort geben wie zuletzt die Johanniter-Unfall-Hilfe, der Arbeiter-Samariter-Bund, das Deutsche Roten Kreuz sowie der Malteser Hilfsdienst.Die Region Hannover bittet weiterhin darum, Termine für Kinder unter www.impfportal-niedersachsen.de zu buchen. Das vermeidet Warteschlangen und sorgt für einen schnelleren Ablauf und bessere Planbarkeit für alle Beteiligten.

Das Impfzentrum in Neustadt im Ausbildungszentrum der Temps Malereibetriebe, Hans-Böckler-Straße 65, ist Montag bis Donnerstag, von 10 bis 16 Uhr geöffnet, in der Regel mit Mittagspause von 12 bis 13 Uhr.

