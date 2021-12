Wenn Kunden die Katze zugunsten von Kindern füttern ...

Bäckerei-Mitarbeiter sammeln Kleingeld für Geschenke

Freudige Gesichter bei der Geschenkübergabe (großes Foto) im Café der Bäckerei Heyde. Kristine Jäger und Sabine Lehmberg mit der Katze, die Kunden zugunsten von Flüchtlingskindern fütterten. Fotos: Seitz

Freudige Gesichter bei der Geschenkübergabe (großes Foto) im Café der Bäckerei Heyde. Kristine Jäger und Sabine Lehmberg mit der Katze, die Kunden zugunsten von Flüchtlingskindern fütterten. Fotos: Seitz vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Poggenhagen (os). In der Adventszeit wanderte das Wechselgeld nach dem Brötchenkauf meist ganz von allein in die Porzellanspardose auf dem Verkaufstresen. „Ist die Katze schon gefüttert?“, fragten die Verkäuferinnen der Bäckerei Heyde ansonsten. Filialleiterin Kristina Jäger hatte die Idee, auf diese Weise Spenden für einen guten Zweck zu sammeln, die Katzenspardose steuerte ihre Kollegin Sabine Lehmberg bei.

Auf der Suche nach dem richtigen Verwendungszweck sprach Jäger Ortsbürgermeisterin Monika Strecker an. Deren Vorschlag, damit Kinder aus der Unterkunft Moordorfer Straße zu beschenken, fand nicht nur bei der Initiatorin großen Anklang. Auch die städtischen Sozialarbeiter Falk Abromeit, Lucie Flegel und Anastasyia Fitkulova freuten sich über die Unterstützung, als Strecker sie nach Möglichkeiten der Verwendung gefragt hatte.

Weil am Ende 503,35 Euro zusammenkamen, konnte die Aktion auch auf Kinder ausgedehnt werden, die mit ihren Familien in der Flüchtlingsunterkunft an der Bunsenstraße untergebracht sind. Die Stadtmitarbeiter hatten für jedes von ihnen Spiele besorgt, Bäcker Ingo Heyde, Jäger und ihre Kollegen legten zur Geschenkeverteilung noch eine Einladung ins Café drauf. Heyde hatte den Betrag zuvor aufgerundet, dass so viel zusammen kam, war aber auch Spendern wie Stefan Tatje zu verdanken, der die Aktion so gut fand, „dass er mir gleich einen großen Schein gegeben hat“, wie Jäger erzählt. Die Filialleiterin ist auch für „das Katzen-Futter“ der vielen anderen Kunden dankbar.

„Wir freuen uns sehr, dass unsere Arbeit so unterstützt wird“, sagt Falk Abromeit. Seine Kollegen und er nutzen auch gern freie Zeitfenster, um die Kinder anderweitig zu unterstützen. „Wir machen zum Beispiel Ausflüge und zeigen günstige oder sogar kostenlose Freizeitmöglichkeiten“, sagt er. Das nützt auch dem Sprachlernen, das bei den Kindern im Café ganz offensichtlich bestens funktioniert hat. Auf Verhalten wird ebenfalls geachtet, deshalb musste zur Übergabe ein Junge Zuhause bleiben.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1189 vom 25.12.2021