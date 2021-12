Stromausfall trifft Kernstadt und Poggenhagen

Neustadt (os). Plötzlich gingen die Lichter aus: Am Montagabend kam es vor allem im Gewerbegebiet Ost und Teilen von Poggenhagen zu einem Stromausfall wie die Stadtwerke am Mittwoch auf Anfrage bestätigten. Leser meldeten aber auch fehlende elektrische Energie an der Wunstorfer Straße. In weiteren Teilen der Stadt hatte das Licht nur kurz geflackert.

Betroffen waren laut Unternehmenssprecher Steffen Schlakat gut 200 Haushalte. „Nachdem um 20.09 Uhr in Teilen von Poggenhagen und um 20.23 Uhr im Gewerbegebiet Ost auch plötzlich die Lichter ausgingen, dauerte es rund 20 Minuten, bis die Stromversorgung wieder in Poggenhagen hergestellt war, das Gewerbegebiet war für knapp 30 Minuten vom Netz“, so der Sprecher. Grund für den Ausfall waren zwei defekte Mittelspannungsleitungen mit 20 Kilovolt. Ein Bereitschaftsteam der Netztechnik begann über die Fernwarte umgehend mit der Fehlersuche sowie der Reparatur der defekten Kabel.

Schlakat vergleicht den Vorgang mit aus jedem Haushalt bekannten Sicherungen, die bei einem Kurzschluss auslösen. Deshalb waren unter anderem auch die Straßenlaternen in Teilen Neustadts für eine ähnliche Zeitspanne dunkel. Laut Stadtwerke-Sprecher müssen die älteren Natrium-Hochdruckdampflampen - erkennbar durch gelbliches Licht - zehn bis 20 Minuten abkühlen, bevor sie erneut in Betrieb gehen können.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1189 vom 25.12.2021