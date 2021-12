Gezuckertes Winterwunderland bleibt nicht zu Weihnachten

So schön sieht es heute vom Großen Weg mit Blick in Richtung Himmelreich aus. Foto: Seitz

Neustadt (os). Wer am heutigen Mittwoch nach draußen schaut - oder besser geht - bekommt ein Winterwunderland vom Feinsten geboten. Büsche, Bäume und Rasen- oder Ackerflächen sind nach dem nebeligen Dienstag dick "gezuckert" mit weißem Rauhreif. Ein vortrefflicher Anblick für Weihnachten, doch daraus dürfte nach aktuellen Vorhersagen nichts werden. Stand heute Mittag werden für Heiligabend 9 Grad Celsius, Regen und Wind angekündigt. Am zweiten Weihnachtstag sagen Meterologen dann aber auch für Neustadt wieder Minusgrade voraus, Schneeflocken könnten auch am Samstag vereinzelt fallen.

