Die Corona-Lage am Mittwoch: Regions-Inzidenzwert steigt

Neustadt (tma). Bisher scheinen die Zahlen in dieser Woche die Entwicklung der Vergangenen beinahe zu spiegeln. So berichtet das Gesundheitsamt der Region von 15 positiven Tests, aktuell als "infiziert" - also zwischen Infektion und Quarantäneende - gelten durch 25 Genesungen noch 281 (-10) Personen.

Die Gesamtzahl der positiven Tests liegt aktuell bei 2.245 (+15). Der Sieben-Tage-Inzidenzwert bleibt vorübergehend bei 320,4 (+/-0). Damit ist Neustadt regionsweit unter den 21 Kommunen weiterhin auf dem vorletzten Platz hinter Seelze.

Für die Region Hannover liegt die Sieben-Tage-Inzidenz aktuell bei 236,6 (+16,2). Die landesweite Hospitalisierungs-Inzidenz sinkt auf 5,1 (-0,2), die Intensivbehandlungs-Quote steht nun bei 9,9 Prozent (-0,1).

Das komplette Dashboard für die Region und ihre Kommunen findet sich unter hannover.de/corona-dashboard

Ausgabe-Nr. 1189 vom 25.12.2021