Das „Fair-Kaufhaus“ - sozial und nachhaltig

Herbst: „Eine wichtige Aufgabe“ - Stadt wird Genossenschaftsmitglied

Neustadt (dgs). Es ist 10 Uhr, das „Fair-Kaufhaus“ im Gewerbegebiet Ost hat gerade geöffnet, da strömen schon die erste Kunden in das Geschäft, um Sachen zu spenden: Gut erhaltenes Porzellan oder Spielzeug, Textilien, Deko-Artikel und vieles mehr, was zu schade für die Tonne ist. Arend Hülsen trägt ein Kinderbettchen herein, „kaum gebraucht“, wie er sagt.

„Hier ist eigentlich immer was los“, freut sich „fairKauf“-Geschäftsführer Klaus Hibbe, auch wenn die Startbedingungen für die Neustädter Filiale alles andere als rosig waren. Gleich nach der Eröffnung im Juni kam der Lockdown. „Mancher hat noch eine Hemmschwelle hereinzukommen“, weiß Hibbe. Dabei kann hier jeder einkaufen - und unterstützt damit gleich mehrere gute Ansätze.

Zum einen schafft „fairKauf“ - gegründet 2007 in Hannover, wo sie als gemeinnützige Genossenschaft 2008 ihr erstes Kaufhaus mitten in der Innenstadt eröffnete - Arbeitsplätze für Langzeitarbeitslose - in enger Kooperation mit der Agentur für Arbeit und den Jobcentern in der Region. Durch die Qualifizierung im Einzelhandel, Lager oder Transport sollen sie wieder fit werden für den ersten Arbeitsmarkt. Das Kaufhaus in Neustadt beschäftigt allein 29 Mitarbeiter.

Ziel ist es aber auch, günstige Waren für Menschen mit geringem Einkommen anzubieten. Alle angelieferten Waren werden von den Mitarbeitern vorher inspiziert und repariert.

Ein wesentliches Argument für ihn sei zudem die Nachhaltigkeit, betont Hibbe. „Warum muss so viel weggeworfen werden, was noch gute Verwendung finden kann?“, fragt er sich immer wieder. Manchmal gebe es Geschichten zum Schmunzeln, berichtet er von einem Kunden, der hier vor Weihnachten die perfekte Ausstattung für den Josef fand, dessen Rolle er im Krippenspiel übernommen hatte.

Finanziert wird „fairKauf“ als gemeinnützige Genossenschaft auch über die Mitgliederbeiträge. Insgesamt unterstützen derzeit 300 Mitglieder - mit Hannover - das Projekt. „Jeder kann Mitglied werden“, betont Hibbe. Der Anteil kostet einmalig 50 Euro. Neuestes Mitglied ist die Stadt Neustadt, die nach dem Ratsbeschluss im November 30 Anteile erstanden hat. „Das Kaufhaus erfüllt eine wichtige Aufgabe“, findet Bürgermeister Dominic Herbst, der auch selbst schon in den Regalen gestöbert hat. Froh zeigte sich der Bürgermeister auch darüber, dass nach Auflösung des städtischen Möbellagers an der Landwehr die Mitarbeiter und Aufgaben von „fairKauf“ übernommen wurden.

