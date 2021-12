Heimniederlage führt zurück Richtung Tabellenmitte

Artistisch um den Gegenspieler gewunden: Auch Brandon McLean konnte die Shooters-Niederlage nicht verhindern.

Neustadt (r/os). Trotz 2G-Regeln kamen viele Zuschauer, um ihr Team lautstark zu unterstützen, doch am Ende reichte es nicht. Mit einem Sieg im letzten Heimspiel des Jahres gegen den VfL Stade hätten die TSV Neustadt temps Shooters Playoff-Platz vier zur Weihnachtspause erreichen können. Nach dem deutlichen 65:80 geht es in der Tabelle aber erstmal abwärts, mit je sieben Siegen und Niederlagen liegen die Neustädter nun auf Platz sechs.

Die Hausherren fanden schwer in die Partie, nach drei Minuten stand es bereits 2:11. Nach den ersten Wechseln lief es besser, der Rückstand schmolz zum Ende des Viertels auf 19:21. Von Beginn an gab es bei den Shooters Probleme mit der Verteidigung der Stader Distanzschützen. Das zeigte sich ab der 17. Minute. Der TSV hatte gerade zum 27:27-Ausgleich getroffen, bevor die Gäste erst zwei Punkte machten, dann fünf Dreier in Folge versenkten und zur 34:44-Pausenführung davon zogen.

Nach dem Seitenwechsel erhöhte sich der Rückstand der Shooters auf 37:50 in der 24. Minute. Angetrieben durch die lautstarke Unterstützung von den Rängen, begann danach die stärkste Phase der Neustäder. Ein 13:0-Lauf innerhalb von vier Minuten brachte den Ausgleich zum 50:50. Kurz vor Viertelende mussten die Gastgeber allerdings den nächsten Dreier hinnehmen und gingen mit einem 52:55-Rückstand ins Schlussviertel.

Dort gelang Till-Rouven Radtke der erneute Ausgleich, doch die Gäste schlugen direkt mit fünf Punkten in Folge zurück. Als Dyon Doekhi anschließend einen Dreier zum 60:62 traf, war die Hoffnung auf ein kippendes Spiel plötzlich groß. Weitere Stader Dreier machten diese jedoch schnell zunichte. Während den Gästen in dieser Phase alles glückte, wollten die Würfe der Shooters nicht mehr in den Korb fallen, in der Defensive waren sie zu oft einen Schritt zu spät beim Gegner.

„Unser Team hat sich nach dem Fehlstart gut herangekämpft und im dritten Viertel in der Defensive, wie auch in der Offensive, ein gutes Spiel gemacht“, versuchte Manager Jan Gebauer die positiven Seiten zu sehen. „Gegen die Dreier der Gäste hatten wir heute leider kein Gegenmittel. Wir müssen uns bei allen Fans für die tolle Unterstützung in diesem Jahr bedanken und auch wenn es gerade sehr nach Mittelmaß aussieht, werden wir ab Januar wieder voll angreifen und von Spiel zu Spiel schauen“, sagt er.

„Wir haben schwach begonnen und waren in der Verteidigung zu langsam“, stellt auch Coach Lars Buss fest. Blanchard Obiango holte mit neun Rebounds die meisten Bälle bei den Shooters zurück, Till Rouven Radtke war mit vier Assists bester direkter Passgeber. Diese Bilanz ging mit 14:25 aber ebenfalls deutlich an Stade.

Es spielten: Doekhi (23 Punkte), Obiango (13), Brandon McLean (9), Rishi Kakad (7), Fabiano Galiano (6), Radtke (5), Leo Müller (2), Alan Bause, Nico Teichert und Viktor Stanic.

