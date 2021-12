1.850 Impfungen im Feuerwehrzentrum verabreicht

Nutzer loben reibungslosen Ablauf - Wiederholung möglich

Corinna Podbielski verabreicht Frank Jagusch von der Feuerwehr Mandelsloh die Booster Impfung. Foto: Feuerwehr

Neustadt (os). Rund 150 Impfdosen wurden am Ende nicht verbraucht, die schon erfolgte Nachorder ebenfalls nicht. Die Impfaktion am vierten Adventswochenende im Feuerwehrzentrum wird trotzdem von allen Beteiligten als Erfolg gewertet. Wie berichtet hatte Ärztin Dr. Tanja Terwey aus Oldenburg aufgrund ihrer engen Kontakte zur Feuerwehr Neustadt den Impftermin ermöglicht. Von Freitagnachmittag an wurden unter anderem rund 650 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr geimpft, weitere Dosen des Vakzins Moderna standen für die Allgemeinheit zur Verfügung. Mit 20 bis 25 Helfern stellte die Feuerwehr einen reibungslosen Ablauf sicher. Viele Geimpfte lobten die schnelle Abwicklung. Wartezeiten gab es am gesamten Wochenende so gut wie keine.

„Am Sonntagvormittag gab es einen echten Ansturm“, sagt Stadtbrandmeister Torben Klingemann, der sich ebenso wie seine ehrenamtlichen Brandschützer über das Lob der Nutzer freute. Wären im weiteren Tagesverlauf gleichbleibend vielen Menschen gekommen, hätte der vorhandene Impfstoff nicht gereicht. Deshalb wurden kurzfristig noch Dosen nachgeordert. Die Nachfrage ebbte am Nachmittag etwas ab, Terwey und ihre Kollegen waren aber auch mit den insgesamt 1.850 Impfungen sehr zufrieden.

Im Januar könnte es noch eine weitere Aktion in ähnlicher Form geben, ein Termin und weitere Details stehen aber bisher nicht fest. Vor allem für Feuerwehrleute, die jünger als 30 Jahre sind, bietet die Regionsfeuerwehr am 28. Dezember noch einen Termin an, bei dem Biontech/Pfizer verabreicht wird.

