Viel Süßes für Menschen ohne Dach über dem Kopf

Auch Tafel profitiert wieder

Neustadt (r/os). Viele leckere Sachspenden in Form von Schokolade, Kekse, Kaffee, Tee und mehr haben Kunden aus dem Weltladen und dem süßen Kaufhaus an die ambulante Hilfe für odachlose Menschen und an die Neustädter Tafel übergeben.

Christina Schlicker und Jürgen Kassebeer von der Tafel sowie Gesche Frommhage von der ambulanten Hilfe für obadachlosen Menschen waren überwältigt von so vielen Spenden. Sigrid Clavey, Margit Schütze und Doris Dräger vom Weltladen Neustadt und Ulrike Reichel vom Süßem Kaufhaus freuten sich ebenfalls, dass so großzügig gespendet wurde.

„Die Neustädter sind sehr spendenbereit und das freut uns jedes Jahr. Die Kunden kommen extra in die Geschäfte, nur um zu spenden. Das ist doch wirklich eine Weihnachtsfreude“, fasst Doris Dräger zusammen.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1189 vom 25.12.2021