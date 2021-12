Boris Korinth gibt einen Ausblick auf die Bibliothek der Zukunft

Der Leiter möchte auch Werkzeuge und Freizeitgeräte ausleihen

Boris Korinth sieht die Zukunft der Bibliothek nicht nur bei Büchern, möchte auf die Grundlage der Einrichtung aber nicht verzichten. Persönlich liest er am liebsten Fantasy.

Neustadt (tma). Im ersten Jahr als Bibliotheksleiter hat Boris Korinth eine Einrichtung vorgefunden, die in den vergangenen Jahren viel Veränderung erlebt hat. „2018 war der Umzug ins VZL [Veranstaltungszentrum Leinepark], 2019 der Hackerangriff und 2020 Corona“, erzählt der 38-Jährige Hannoveraner.

Er kommt von der Landesbibliothek, die er als wesentlich akademischer beschreibt. In seiner neuen Rolle möchte er nun direkt mitwirken und die Bücherei im Stadtgebiet populär halten. Ein Fremder ist er nicht - sein Bruder ist Kita-Leiter in Poggenhagen, dort hat auch seine Tante gewohnt, weshalb er als Kind so manches Fest mitgefeiert hat.

Viele Menschen darf sein neuer Arbeitsplatz durch Corona-Auflagen noch nicht fassen, auch wenn dies durchaus wieder möglich sein soll. „Der generelle Trend geht zum Aufenthalt in der Bibliothek, also andere Menschen treffen und dort auch verweilen“, so Korinth - er sieht dies als Demokratisierung von öffentlichem Raum. Außerdem: „Das reine Ausleihen von Büchern ist kein zukunftsorientiertes Thema, nur damit muss ich in ein paar Jahren dichtmachen.“

Daher soll der Katalog etwa mit Freizeitgeräten und Werkzeugen erweitert werden. Korinth sieht darin auch einen nachhaltigeren Lebensstil. „Wir kennen das alle, wenn wir Dinge kaufen, die wir nur für eine Sache kaufen und dann liegen sie im Keller“, sagt der Leiter. Momentan werden für größere Investitionen wie Bohrmaschinen noch Haftungsfragen geklärt und die Satzung angepasst - Fördermittel sind bereits beantragt. Nachdem sich zeigt, was gut ausgeliehen wird, kann das Angebot auch wachsen.

Die sieben Kollegen von Korinth seien aufgeschlossen und zukunftsorientiert, zuletzt bemühten sie sich um den Wiederaufbau des Veranstaltungsprogramms. Mit dem wachsenden Katalog sollen die Mitarbeiter dafür auch weniger Zeit am Tresen verbringen müssen. In welchen Räumlichkeiten steht noch nicht fest, der momentane Stand ist ein Umzug in das im Bau befindliche Neustadttor an der Wunstorfer Straße: „Wir scharren schon alle mit den Hufen und hätten gerne konkrete Informationen.“

Doch unabhängig davon, hofft Korinth nach der Pandemie sozialen Ausgleich bieten zu können - gerade für junge und bedürftige Familien. „Was meine Mutter früher alles an Büchern nachhause geschleppt hat hätten wir uns nie leisten können“, erinnert er sich.

