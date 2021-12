Die Corona-Lage am Freitag: Weitere 25 Neuinfektionen

Neustadt (os). Die gute Nachricht: Der Inzidenzwert für das Stadtgebiet hat sich auf 329,3 (-50,8) verringert - bleibt allerdings regionsweit der schlechteste unter den 21 Kommunen. Die Zahl aktuell als infiziert geltender Personmen steigt weiter auf 272 (+16), das Gesundheitsamt der Region registrierte in den vergangenen 24 Stunden 25 Neuinfektionen und gibt die Gesamtzahl seit Pandemiebeginn nun mit 2.188 an. "Genesene" - ohne dass etwas zur möglichen Schwere der Verläufe bekannt ist - gibt es nun1.868 (+10), weitere an Corona Verstorbene wurden für das Neustädter Land nicht gemeldet, ihre Zahl bleibt somit bei 48.

Für die Region Hannover ist die 7-Tage-Inzidenz leicht zurückgegangen und liegt jetzt bei 216,3 (-4,7). Die landesweite Hospitalisierungs-Inzidenz bleibt gleich bei 6,0 (+/-0), die Intensivbehandlungs-Quote steigt auf jetzt 10,6 Prozent (+0,2).

Das komplette Dashboard für die Region und ihre Kommunen findet sich unter hannover.de/corona-dashboard

