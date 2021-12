Krippenlandschaft entsteht jedes Jahr neu

Hubert Pabst setzt Tradition von Eltern und Großeltern fort

Scharrel (os). Bis heute ist dieser Anblick nur wenigen Freunden, Nachbarn oder Verwandten von Hubert Pabst und Henny Kaack bekannt: Die Krippenlandschaft auf der überdachten Terrasse des Paares. Rund um die Geburtsgrotte aus einer Baumwurzel entsteht das Gebilde jedes Jahr neu. „Das wird nach Weihnachten alles in Kartons verpackt und so wie es beim nächsten Mal herausgenommen wird und gerade passt, baue ich es zusammen“, sagt Pabst. Die Albrecht-Dürer-Gipsfiguren rund um das „hochheilige Paar“, Hirten, Heilige drei Könige, Ochs und Esel sind zum Teil rund 100 Jahre alt. „Die habe ich über meine Eltern von den Großeltern geerbt“, berichtet der Scharreler. Aus seine Kindheit kennt er auch noch die Krippe im Stall. „Nachdem meine Großeltern in den 60er Jahren aber Bethlehem besucht hatten, sollte es fortan auch Zuhause originalgetreuer zugehen. Also ist die Grotte seither zentraler Punkt des Aufbaus.

„Wenn ich früher mit meiner Mutter alles aufgebaut habe, waren wir fast eineinhalb Tage nur mit kleinen Pausen dabei“, so Pabst. Heute baut er eher eine Woche lang jeden Abend einen Teil auf, fängt zudem deutlich früher an als in seiner Kindheit. „Wir haben irgendwann gesagt, nur zum Weihnachtsfest ist das viel zu schade, also steht die Krippe schon in der ganzen Adventszeit“, sagt Kaack.

Über die Jahre wurde immer mehr erweitert und erneuert, so finden sich auch Besonderheiten wie Eule und Hirsch in der Landschaft.

„Wenn wir Spazieren gehen und besondere Äste oder Holzstücke finden, werden die oft mit eingebaut“, so der Krippenbauer. Sogar eine Maiswurzel hat es auf diesem Weg in die Szenerie geschafft. Letzte große Erweiterung war ein auf dem Weg liegender Kiefernast. „Als ich den gesehen habe, war mir gleich klar: der will mitkommen“, sagt Kaack lächelnd. Nun spannen sich die Zweige wie ein Firmament über die Krippenlandschaft, die LED-Beleuchtung sorgt für einen Hauch von Sternenhimmel.

Henny Kaack hatte schon in den vergangenen Jahren darüber nachgedacht, die Neustädter Zeitung zu kontaktieren. „Der Anblick freut ja vielleicht auch andere“, sagt sie. Deshalb überlegen die Scharreler auch, im kommenden Advent ihre Terrasse für Besucher zu öffnen, damit die sich die Landschaft aus der Nähe betrachten können. Es gibt jede Menge schöne Details zu entdecken.

