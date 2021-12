Mädchenmörder: Das Buch, ohne das es Manfred Henze nicht gäbe

Ex-Polizeichef verarbeitet Familiengeschichte

Ex-Polizeichef Manfred Henze hat sein fünftes Buch herausgebracht, dieses Mal geht es auch um die Familiengeschichte des Poggenhageners.

Poggenhagen (os). Hätte ein Mörderpaar im Jahre 1890 einen anderen Geschmack bei jungen Mädchen gehabt, wäre wohl mindestens eine der Urgroßmütter von Manfred Henze unter den Opfern gewesen. Doch die beiden kamen trotz erster Kontakte davon, trugen die Geschichte lange mit sich herum. Erst als der spätere Kommissariatsleiter von Neustadt sich 1969 bei der Polizei bewarb, erzählte seine inzwischen 95-jährige Uroma Marie Henze vom Fall der „Mädchenschlächter“ Dorothee Buntrock und Fritz Erbe - und wie sie mit der angeblichen Arbeitsvermittlerin schon einen Termin im Neustädter Café Knoke gehabt hatte.

Auf der Fahrt nach Eschede, wo beide gemeinsam das Grab eines der Opfer besuchten, erfuhr Henze Dinge, die ihm Jahrzehnte im Kopf blieben. Nun hat er sie in seinem neuen Buch verarbeitet. Fast fünf Jahre lang hat er dafür Kirchenbücher, Sterberegister, Gerichts- und Polizeiakten in Archiven und andere Quellen durchstöbert. „Der Archivar in Magdeburg war dabei sehr hilfreich“, sagt der Ex-Polizist und Autor. In der Hauptstadt des heutigen Landes Sachsen-Anhalt waren „die Mädchenschlächter“ 1892 verurteilt und ein knappes Jahr später hingerichtet worden. Der Autor zeichnet die Geschichte der beiden Täter, die auch Vorbild für den bekannten Mörder Fritz Harmann gewesen sein könnten, von der Opfersuche über die Leichenfunde bis zur Hinrichtung nach. Er geht auch auf den eigensinnigen und hartnäckigen Kriminalkommissar Arthur Schmidt ein, der letztlich die Mordserie aufdeckte.

„Ich bin Fritz Erbe und Dorothee Buntrock dankbar, dass sie für ihre Mordpläne nicht Uroma Marie oder Uroma Ida ausgewählt haben“, schreibt Henze im Nachwort. Der Poggenhagener hatte nicht zuletzt durch die Pandemie noch mehr Zeit für den Abschluss dieses - familiengeschichtlichen - Buchprojektes gefunden. Neue sind nach eigener Aussage derzeit aber nicht in Planung.

Das Buch gibt es ab sofort in den Frerk und Biermann, kann aber auch unter „henze.buecher@gmx.de“ bei ihm direkt bestellt werden, auf Wunsch auch mit signiert.

