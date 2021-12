Musikschul-Retter Johannes Faber wird nur 67 Jahre alt

Neustadt. Ohne Johannes Faber würde es bei uns wohl kaum noch eine Musikschule geben. Jahrelang hatte der virtuose Gitarrist die Einrichtung in städtischer Regie geleitet. Als die Schließung drohte, suchte und fand der Neustädter Unterstützer - vor allem Unternehmer Detlev Meyer - und brachte den Trägerverein der Musikschule an den Start - unter dessen Regie bis heute tausende Kinder, Jugendliche und Erwachsene die Musik intensiv kennenlernen konnten. „Johannes war den Menschen sehr zugewandt und man konnte ihm absolut vertrauen. Verbunden mit seiner Kommunikationsstärke und klarem Fokus war es ihm so unter anderem möglich, die Musikschule in eine neue Zukunft zu führen. Wer ihn zum Freund hatte, darf sich glücklich schätzen. Er fehlt!“, sagt Meyer.

Johannes Faber war für sein Engagement um die Rettung der Musikschule gemeinsam mit der heutigen Leiterin Evelyn Boss mit dem Bürgerpreis des CDU-Stadtverbandes ausgezeichnet worden - immerhin vom damaligen Ministerpräsidenten Christian Wulff. Die Musikschule selbst machte ihn nach dem Ende seiner Amtszeit als Gründungsvorsitzender zum Ehrenvorsitzenden.

Seit Juli 1989 hatte der studierte Musiker die Musikschule in städtischer Regie geleitet, bis diese Ende 2004 privatisiert wurde. Fortan war er im Fachdienst Schule, Kultur und Sport tätig. 2008 übernahm er die Leitung des neuen Fachdienstes Schulen und Bibliothek gemeinsam mit Elke König-Gerdau. Ab April 2012 war Faber dann oberster Personalvertreter der Stadtverwaltung und Vorsitzender des Gesamtpersonalrates bis zu seinem Ruhestand 2019.

„Unfassbar überraschend und traurig“, finden auch seine Sportsfreunde von den „fitten Jungs“ den plötzlichen Tod von Johannes Faber. Als „später Sportsmann“ hatte er zum Triathlon gefunden, stetig seine Ausdauer verbessert - und mehrere der Wettkämpfe absolviert.

Johannes Faber hinterlässt seine Ehefrau, drei Söhne und Enkelkinder.Oliver Seitz

