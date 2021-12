Leukämie: Spenden kommen an

Eilvese (r/os). Als im Frühling die Diagnose Leukämie für den damals noch dreijährigen Lennart kam, stand die Welt erst einmal still. „Dennoch hat die ganze Familie dieses schwere Schicksal angenommen. Mit bewundernswerter Kraft und Geduld haben sie sich der Krankheit gestellt, auch wenn die Ohnmacht keinen großen Einfluss nehmen zu können, zum Verzweifeln war“, berichtet eine Freundin der Familie. Ohnmächtig zuschauen konnten und wollten Freunde aber nicht. So hatten einige davon in kurzer Zeit eine Spendenaktion ins Leben gerufen. Unter dem Motto „Wunscherfüllung“ sollte Geld gesammelt werden, um Lennart und seinen Angehörigen in dieser schweren Situation schöne und unbeschwerte Momente zu ermöglichen. Eine Fahrt in den Freizeitpark, neues Spielzeug oder ein erholsames Wochenende zum Abschalten sollten es werden.

„Wir waren sehr gerührt, dass uns so viele Menschen unterstützen“, erzählten die Eltern als sie davon erfuhren. Das Spendengeld ist in voller Höhe bei der Familie angekommen. Leider konnten nicht viele schöne Momente damit ermöglicht werden, denn Lennart hat den Kampf gegen die Krankheit nicht gewonnen. Damit Eltern, Schwester, Großeltern und alle, die ihn lieb haben, nah bei ihm sein können, wird ein Teil der Spende für eine Bank zum Verweilen in der Nähe des Grabs verwendet. Außerdem wird die Familie den Rest an eine oder mehrere gemeinnützige Organisationen weiterspenden, damit anderen Kindern geholfen werden kann. Und auch wenn die jetzige Weihnachtszeit besonders schwer ist, möchte sich die Familie von Lennart bei allen Spendern bedanken. „Wenn es etwas Gutes an so einem schlimmen Schicksal gibt, dann die tröstliche Erkenntnis, dass so viel Solidarität und Mitgefühl in unserer Gesellschaft steckt“, sagen sie.

