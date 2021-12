AWO-Integrationszentrum schließt - Familien sind umgezogen

Die meisten kommen an der Bunsenstraße unter

Steht nach fast sechs Jahren leer: Wie geht es weiter mit dem ehemaligen Hotel Scheve?

Neustadt (dgs). Fast sechs Jahre ist es her, da wurde aus dem traditionsreichen Hotel Scheve am Bahnhof ein Integrationszentrum für Flüchtlinge, betrieben von der Arbeiterwohlfahrt (AWO). Jetzt ist der Betreibervertrag abgelaufen - und die letzten Familien sind ausgezogen. Zum Jahreswechsel wird die Einrichtung geschlossen.

„Die Stadt hat die Umzüge sehr gut organisiert“, lobt Flüchtlingskoordinator Sascha Omari, der für die AWO die Einrichtung leitet. Allein 15 Familien haben eine neue Bleibe in der Flüchtlingsunterkunft an der Bunsenstraße gefunden.

„Die Bewohner sind rechtzeitig informiert worden“, so Omari. Anders als im ehemaligen Hotel stehen ihnen an der Bunsenstraße größere Wohneinheiten zur Verfügung.

Die Stadt habe sogar Häuser mit Garten auf dem Dorf angeboten, so Omari. Dies sei aber von den Familien abgelehnt worden, was er selbst bedauert. „Die Menschen sind nicht mobil, sie wollen daher lieber in der Kernstadt bleiben“, versucht er zu erklären. Nach zwei Ablehnungen musste eine Familie nun in die Obdachlosenunterkunft an der Moordorfer Straße umziehen.

Omari zeigt sich zufrieden, dass ein Großteil der Bewohner auch nach dem Umzug zusammen untergebracht ist. „Sie kennen sich gut, es gibt verwandtschaftliche Beziehungen“, erläutert er. Er dankt den Neustädtern für ihre Hilfsbereitschaft. Ehrenamtliche hätten die Familien in all den Jahren unterstützt, es gab Geschenkaktionen des Integrationsbeirates und andere Hilfsprojekte, wie eine kostenlose Zahnprophylaxe.

Über die weitere Nutzung des Hotelkomplexes gibt es derzeit noch keine Informationen. Stadtsprecherin Nadine Schley weist darauf hin, dass die Region Hannover künftig die Vorhaltung von Wohnraum für Geflüchtete nicht mehr finanzieren wird.

Ausgabe-Nr. 1188 vom 18.12.2021