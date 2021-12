Jahresfinale an der Nienburger Straße

Neustadt (os). Bevor der städtische Geschwindigkeitsmessanhänger "Karin" in der Winterpause geschickt wird, blitzt es vom heutigen Freitag an noch einmal in der Kernstadt. "Karin" wird an der Bundesstraße 442/Nienburger Straße postiert, erlaubt sind dort 50 Stundenkilometer.

Ab Januar gibt es dann weitere Einsätze im Stadtgebiet, wo hat die Verwaltung noch nicht gemeldet.

