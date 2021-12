Mit „Highspeed“ in die Weihnachtsferien

RASANNNT nimmt Glasfasernetz in Mariensee, Mardorf und Metel in Betrieb

Gabriele Augustin (v.li.), Steffen Schlakat und Dieter Lindauer von den Stadtwerken mit der Bordenauer Ortsbürgermeisterin Andrea Czernitzki.Foto: (r). vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt (r/dgs). Die erste Bescherung kommt für viele Neustädter schon ein bisschen früher: Kurz vor Weihnachten ist der Großteil der Haushalte in Mariensee am Glasfasernetz, in Metel und Mardorf surfen die ersten Einwohner ebenfalls in Lichtgeschwindigkeit. Und in Bordenau ist der RASANNNT-Ausbau im vollen Gange. „Wir haben uns sehr ehrgeizige Ausbauziele gesetzt, nun lösen wir unsere Versprechen ein“, sagt Stadtwerke-Geschäftsführer Dieter Lindauer.

Seit dem Baustart im Februar hat sich in Mariensee viel getan: Anfang Oktober konnten sich die ersten Bewohner des Ortsteils über Download-Raten von bis zu 1.000 Megabits pro Sekunde freuen, mittlerweile sind zwei Drittel der Haushalte angeschlossen. Ortsbürgermeister Dr. Ulrich Baulain weiß: „Der Glasfaserausbau bringt die Digitalisierung endlich auch in den ländlichen Raum. In Zeiten von Homeoffice und Videokonferenzen haben im Ort viele sehnsüchtig auf schnelles Netz gewartet.“

Das zeigt sich auch in den Zahlen: Die Abschlussquote liegt bei 86 Prozent, von 389 Haushalten sind 335 mit einem Vertrag ausgestattet. Auch das Kloster als Veranstaltungslocation, Ausstellungsort und Coworking Space ist mit dabei. Um die notwendige Inhouse-Verkabelung hat sich der ortsansässige Elektromeister Alfred Finke gekümmert.

Dabei macht die angespannte Lage am Elektronikmarkt aufgrund des Chipmangels den schnellen Anschluss nicht einfacher. „Halbleiter sind auch in der nötigen Technik für Verteilerschränke verbaut. Da hier Lieferungen ausstehen und in der Zeit keine Anschlüsse geschaltet werden können, priorisieren wir aktuell den Trassenbau in verschiedensten und mehr Ortsteilen als geplant. Insgesamt rechnen wir bei den Schaltungen mit Verzögerungen in der Größenordnung von maximal drei Monaten“, erläutert Unternehmenssprecher Steffen Schlakat.

In Mardorf rollen die Baumaschinen seit September 2020. Die Lage am Nordufer des Steinhuder Meers macht den Ausbau zur Herausforderung, schließlich erstreckt sich der Ort über eine Breite von fast fünf Kilometern. „Wir rechnen damit, dass im Sommer 2022 alle Kunden angeschlossen sind“, sagt Lindauer. Das sind bei 571 Verträgen immerhin rund 70 Prozent aller Haushalte. Die ersten Mardorfer surfen bereits seit Mitte November mit Höchstgeschwindigkeit - zur Freude von Ortsbürgermeister Hubert Paschke: „Mardorf lebt vom Tourismus. Unternehmen, Campingplätze, Ausstellungen und viele weitere Institutionen mussten sich bisher mit starken Einschränkungen im Betriebsablauf arrangieren. Nun ist ein Ende in Sicht.“

In Metel bauen die Stadtwerke seit drei Monaten. 71 Prozent der Haushalte können sich auf das schnelle Internet freuen, einige nutzen es bereits. Die Ferienhaussiedlung Schafhorst ist seit kurzem angeschlossen. „Metel droht mit seinen gut 500 Einwohner bei Infrastrukturprojekten durchs Raster zu fallen“, erklärt Ortsbürgermeisterin Christine Nothbaum. „Wir waren deshalb positiv überrascht, dass der Ausbau jetzt schon geklappt hat. Das hat gezeigt, dass es echte Vorteile hat, wenn ein lokaler Versorger sich um die Anschlüsse kümmert.“

Auch im einwohnerreichstem Ortsteil Bordenau geht es vorwärts: Seit September bringen die Stadtwerke hier Glasfaser unter die Erde. Einer der sechs großen Verteiler-Schränke im Neustädter Land, in der Fachsprache POP-Station genannt, steht bereits im Ort. Ortsbürgermeisterin Andrea Czernitzki weiß: „Höchste Priorität hat jetzt der Anschluss der Grundschule - das hat nicht zuletzt die Corona-Pandemie gezeigt.“ Ab dem Frühjahr erwarten dann auch die ersten Bürger bisher ungekannte Upload- und Download-Geschwindigkeiten.

