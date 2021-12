Die Corona-Lage am Donnerstag: 61 positive Tests in 24 Stunden

Michael Ende Schule mit Massentest

Neustadt (os). Der Inzidenzwert für das Stadtgebiet steuert auf die 400 zu und bleibt - nun sogar mit Abstand - der höchste in der Region Hannover. Derzeit liegt der Wert für sieben Tage und 100.000 Einwohner bei 380,1 (+77,4). Die Zahl aktuell als "infiziert" geltender Menschen liegt jetzt bei 256 (+43) - unabhängig von symptomatischen Verläufen. Seit Pandemiebeginn waren mit 2.162 (+63) Bewohnern des Neustädter Landes direkt betroffen, zu den Neuinfektionen kamen auch noch Datenkorrekturen. Weiterhin lassen sich mit Ausnahme einer Schule keine Schwerpunkte ausmachen. Ein Zusammenhang mit dem Lichterfest ist auf Nachfrage nicht zu belegen. Anfang Dezember hatte es als 2Gplus-Veranstaltung auf dem Marktplatz stattgefunden. Genesen sind mittlerweile 1.858 (+20) Personen, an Corona verstorben weiter 48.

Stand Donnerstag gab es an zwölf der 14 Schulen in Trägerschaft der Stadt 95 Fälle, also mehr als ein Drittel der aktuell „infizierten“ Menschen. Dazu kommen 19 Fälle in sechs Kitas.

Mit 33 positive getesteten Kindern und zwei Mitarbeitern ist die Michael Ende Schule derzeit besonders betroffen. Für einen Großteil der Schüler waren in dieser Woche PCR-Tests im Drive-in-Testzentrum in Ronnenberg organisiert worden. Das sorgte teilweise für Kritik ob der weiten Anfahrt. Eine Betroffene rechnete vor, dass bei mehr 200 Kindern, fast 20.000 Kilometer gefahren werden. Auch abendliche Termine sorgten nicht für Begeisterung. „Da unterschiedliche Klassen getestet werden sollen, ist das Drive-In-Verfahren die organisatorisch sinnvollste Option“, so Regionssprecher Christoph Borschel auf NZ-Anfrage.

Auch für die Region Hannover ist die 7-Tage-Inzidenz mit einem Plus von 27,8 deutlich gestiegen und liegt mit 221,0 aktuell wieder über 200. Die landesweite Hospitalisierungs-Inzidenz nimmt auf 6,0 (-0,4) ab, auch die Intensivbehandlungs-Quote fällt auf jetzt 10,4 Prozent (-0,1).

Das komplette Dashboard für die Region und ihre Kommunen findet sich unter hannover.de/corona-dashboard

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1188 vom 18.12.2021