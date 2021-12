Osdag-Glocken wieder im Turm

Erstes Läuten zu Weihnachten erwartet

Kinder aus der Kita Sonnenblume halfen beim Glocken-Einbau zum Teil tatkräftig mit. Foto: Seitz

Pastor Christian Steinmeier war einer von vielen „Probeklopfern". Foto: Seitz

Mandelsloh (os). Die Glocken sind wieder da - und sie tönen schöner denn je in den vergangenen Jahrzehnten. Nach einer umfassenden Restaurierung hat eine Fachfirma aus Thüringen am heutigen Mittwoch die drei Glocken wieder in den Turm gezogen, nachdem sie vorab in Bayern in einer spezialisierten Schweißerei - der einzigen deutschlandweit - ausgebessert wurden. Dabei bekam die mittlere Glocke eine neue Krone, nachdem das Original im zweiten Weltkrieg demontiert worden war (wir berichteten).

Die Kita Sonnenblume war mit vielen Kindern vor Ort, die meisten nahmen das Angebot der Handwerker an und versuchten sich mit einem Probeschlag am Geläut. Das wurde anschließend mit einer Elektrowinde in den Turm gezogen, der Einbau folgt nun in den kommenden Tagen. Anschließend müssen auch noch die teilweise abgebaute Orgelempore und die Wendeltreppe wieder komplettiert werden. Wenn alles glatt läuft, „werden die Glocken zu Weihnachten wieder läuten“, sagt Matthias Braun vom Amt für Bau- und Kunstpflege der Landeskirche, der das Projekt betreut. „Die Ablingdauer der kleinen Glocke wurde durch die Restaurierung mehr als verdoppelt“, erklärt er. Das soll für den besseren Klang sorgen.

Die Arbeiten waren auf 150.000 Euro Kosten kalkuliert worden, zum großen Teil von Klosterkammer und weiteren Stiftungen finanziert. „Die ganze Summe werden wir nach jetzigem Stand nicht verbrauchen“, sagte Braun der NZ. Ausgebaut wurden die Glocken im April.

