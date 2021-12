Die Corona-Lage am Mittwoch: Inzidenz sinkt gerüngfügig

Trotzdem 14 neue Fälle im Stadtgebiet

Neustadt (os). In den vergangenen 24 Stunden nahm die Zahl aktuell als "infiziert" geltender Menschen - unabhängig von auftretenden Symptomen - auf 213 (-4) ab. Das liegt an 17 weiteren Genesenen, deren Zahl steigt seit Statistik-Beginn auf 1.838 an. Direkt von einer Covid-19-Ansteckung betroffen sind oder waren seit März 2020 nun 2.099 Neustädter (+14). Der 7-Tage-Inzidenzwert je 100.000 Einwohner geht deutlich auf 302,7 (-24,4) zurück. Neustadt bleibt jedoch die einzige Regionskommune, deren Wert über 300 liegt.

Auch für die Region Hannover ist die 7-Tage-Inzidenz mit einem Minus von 27,4 deutlich rückläufig und liegt mit 193,2 aktuell wieder unter 200. Die landesweite Hospitalisierungs-Inzidenz nimmt leicht auf 6,4 (+0,1) zu, während die Intensivbehandlungs-Quote auf 10,5 Prozent (-0,1) fällt.

Das komplette Dashboard für die Region und ihre Kommunen findet sich unter hannover.de/corona-dashboard

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1188 vom 18.12.2021