SUV brennt völlig aus

Auch Garage nimmt Schaden

Feuerwehrleute aus der Kernstadt konnten das Fahrzeug trotz schnellen Eingreifens nicht retten. Foto: Seitz

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Fahrzeug komplett in Flammen. Foto: Seitz

Der Brand flammte mehrmals wieder auf, zwei Trupps unter Atemschutz hatten ihn schnell im Griff. Foto: Seitz

Feuerwehrleute öffneten auch das Garagendach, um ein Übergreifen der Flammen nach innen ausschließen zu können. Foto: Seitz

Neustadt (os). Aus bisher unbekannten Gründen ist am frühen Mittwochmorgen gegen 4.15 Uhr ein Seat Cupra an der Memeler Straße komplett ausgebrannt. Das Fahrzeug war neben einer Garage an Mehrfamilienhäusern geparkt, deren Dach geriet ebenfalls in Brand. Die Feuerwehr konnte durch schnelles Eingreifen größeren Schaden an dem Gebäude und darin geparkten Autos verhindern. Das Dach musste jedoch geöffnet werden, um ausschließen zu können, dass der Brand sich im Inneren fortsetzte. Inwieweit andere Fahrzeuge beschädigt wurden, die in der Nähe parkten, ist noch unklar.

Der Besitzer gab gegenüber der Polizei an, das Fahrzeug zuletzt am Samstag bewegt zu haben. Experten der Polizeidirektion Hannover ermitteln nun die Brandursache.

Erste Meldungen, es handele sich um ein Elektroauto hatten sich vor Ort nicht bestätigt. Die Kernstadt-Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften vor Ort, außerdem Rettungsdienst und Polizei. Verletzt wurde jedoch niemand.

