Siegesserie reißt in Vechta

Neustadt (r/os). Eine Siegesserie musste im Topspiel des Spieltages zu Ende gehen, das stand schon vor dem Anpfiff beim SC Rasta Vechta fest. Gegen starke Gastgeber hatten es die Shooters schwer, viele Fehler bedingten das 74:58, damit mussten die Neustädter ohne Punkte nach Hause fahren und schlossen die Hinrunde mit Rang fünf bei sieben Siegen und sechs Niederlagen ab.

Die Hausherren hatten zwar den besseren Start, der TSV kam aber schnell in die Partie und führte nach den ersten zehn Minuten knapp mit 20:21.Viele Foulpfiffe hatten bis dahin aber keinen wirklichen Spielfluss aufkommen lassen. Über zahlreiche Rebounds kam Vechta im zweiten Abschnitt besser in Fahrt, nutzte die immer wieder zu schnellen Gegenangriffen und Punkten. Bis zur Halbzeitpause hatten sie sich damit den 38:30-Zwischenstand erspielt.

Nach dem Seitenwechsel forcierten die Gastgeber den Druck in der Verteidigung, sodass die Shooters-Offensive kaum Mittel und Wege zum Punkten fand und mit vielen Ballverlussten einen 18:2-Lauf von Rasta begünstigte. Das 59:36 am Ende des dritten Viertels war bereits die Vorentscheidung. So blieb nach Meinung von Manager Jan Gebauer „nur noch Ergebniskosmetik“ im Schlussabschnitt. Die Bankspieler bekamen auf beiden Seiten viel Einsatzzeit.

„Nach zuletzt vier Siegen gegen Kellerkinder der Liga, wollten wir auch gegen das Spitzenteam aus Vechta bestehen und die Punkte mit nach Neustadt nehmen. Leider gelang uns das nur im 1. Viertel, mit zunehmender Spieldauer konnte sich die körperliche Überlegenheit von Vechta verdient durchsetzen. Das Reboundverhältnis von 47:34, und vor allem beim Offensivrebound (16:3), spricht eine klare Sprache“, so Trainer Lars Buss. „Positiv hervorheben muss man Fabio, der unter den Körben ordentlich gearbeitet hat und sich so 13 Rebounds holen konnte. In der Offensive waren wir allerdings viel zu harmlos.“

Es spielten: Blanchard Obiango (12 Punkte), Jan-Luca Köster (10), Dyon Doekhi (10), Fabiano Galiano (7), Nico Teichert (5), Brandon McLean (5), Leo Müller (4), Rishi Kakad (4), Till-Rouven Radtke (1) und Alan Bause.

Jahresfinale wieder unter 2G-Regel

Ein Platz im Spitzenquartett der Regionalliga bleibt möglich für die Shooters. Im letzten Spiel des Jahres kommt am heutigen Samstag der VfL Stade zur ersten Partie der Rückrunde nach Neustadt. Gewinnen die Hausherren mit mehr als drei Punkten unterschied, würden sie die Plätze mit dem aktuellen Tabellenvierten tauschen und damit auf einem der Playoff-Ränge in die kurze Weihnachtspause gehen.

Die Shooters hoffen ab 19.30 Uhr auf viele anfeuernde Fans in der Sporthalle der Leine-Schule. Negative Tests sind nicht mehr erforderlich, das Spiel findet unter 2G-Regeln statt. Tickets gibt es vorab auf der Team-Website www.tsvneustadttempsshooters.de oder an der Abendkasse.

