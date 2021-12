Die Corona-Lage am Montag: Und noch 43 positive Tests

64 Schüler an neun Schulen unter den Infizierten

Neustadt (os). Die hohen Zunahmen bei "Infizierten" setzen sich fort: Über das Wochenende meldet die Region Hannover 43 neue positive Corona-Tests für Menschen aus dem Stadtgebiet. Aktuell gelten hier 209 Menschen als "infiziert" - also zwischen positivem PCR-Test und Quarantäneende. Die Gesamtzahl seit Pandemiebeginn stieg auf 2.075 direkt Betroffene. Nach dem erneut deutlichen Plus bei den Fallzahlen klettert auch die Inzidenz weiter deutlich und liegt jetzt bei 309,4 (+42,0). Bisher gelten 1.818 Personen als genesen, nach der Statistik des Gesundheitsamtes sind 48 Menschen an Covid-19 gestorben.

Wie die Region auf Anfrage mitteilte, sind aktuell 62 Schulkinder und zwei Beschäftigte an neun Schulen im Neustädter Land infiziert, außerdem 19 Kinder und eine Mitarbeiterin aus vier Kitas im Stadtgebiet. Weitere Schwerpunkte wie Einrichtungen oder Großveranstaltungen gibt es demnach nicht.

Für die Region Hannover ist eine eine 7-Tage-Inzidenz von 224,6 (-5,3) angegeben, die landesweite Hospitalisierungs-Inzidenz steigt wieder auf 6,3 (+0,2), während die Intensivbehandlungs-Quote nun bei 10,3 Prozent (-0,3) steht.

Das komplette Dashboard für die Region und ihre Kommunen findet sich unter hannover.de/corona-dashboard

