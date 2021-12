Große Wochenend-Impfaktion im Feuerwehrzentrum

Drei Tage solange das Vakzin reicht

Neustadt (os). Die Feuerwehr hat am kommenden Wochenende eine Impfaktion organisiert, die auch der Bevölkerung offensteht. Am 17., 18. und 19. Dezember wird im Feuerwehrzentrum an der Nienburger Straße geimpft.

Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen („Booster“) sind mit dem Vakzin von Moderna möglich. Los geht es am Freitag, 17. Dezember, von 16 bis 20 Uhr. An den beiden Folgetagen wird jeweils von 9 bis 18 Uhr geimpft - Voraussetzung ist, dass der Impfstoff so lange reicht. Termine gibt es nicht.

Möglich macht die Aktion am Wochenende ein Ärzteteam aus Oldenburg. Dr. Tanja Terwey hat gute Kontakte zur Neustädter Feuerwehr und sich deshalb mit einem Kollegen unkompliziert für den dreitägigen Einsatz bereit erklärt. Sie bringt 2.000 Impfdosen mit. Sollten die Dosen schon vor Ende der Aktion verimpft sein, kann es auch zu einem vorzeitigen Ende kommen. Verabreicht wird das Vakzin unter anderem rund 600 ehrenamtlichen Rettern der freiwilligen Feuerwehren aus dem Stadtgebiet. Alle übrigen Dosen stehen für die Allgemeinheit zur Verfügung.

Impfwillige müssen ihren Personalausweis, die Krankenkassenkarte und ihren Impfpass mitbringen. Außerdem sollten die RKI-Unterlagen - Anamnese und Einwilligung - bereits ausgefüllt und unterschrieben dabei sein. Geimpft werden ausschließlich Erwachsene. Wer jünger als 30 Jahren ist, kann ebenfalls mit dem Vakzin von Moderna geimpft werden, hierfür ist jedoch eine Einwilligungserklärung erforderlich, da die STIKO den Impfstoff nur für Personen ab 30 Jahren empfiehlt. Auffrischungsimpfungen werden ab 4,5 Monate nach der Zweitimpfung verabreicht.

Auf dem Feuerwehrgelände stehen keine Parkmöglichkeiten zur Verfügung.

