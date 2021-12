Skoda kracht durch Hecke und Zaun

81-Jähriger kann sich an nichts erinnern

Die Feuerwehr kümmerte sich um das Wrack, der Skoda hatte zuvor Hecke und Zaun durchschlagen. Foto: Seitz

Der Fahrer blieb weitgehend unverletzt, das Fahrzeug wurde schwer beschädigt. Foto: Seitz vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Hagen (os). Ein Feuerwehrmann aus der Kernstadt als erster Helfer am Unfallort hat am heutigen Montagvormittag für schnelle Hilfe bei einem 81 Jahre alten Autofahrer gesorgt. Der Mann war nur Augenblicke vorher auf der Hagener Straße in einer Linkskurve geradeaus gefahren, mit seiner Skoda-Limousine durch eine Hecke und einen Metallzaub gekracht, bevor das Fahrzeug von einem gemauerten Zaunpfeiler und einem Findling davor gestoppt wurde. Ausgelöste Airbags dürften den Fahrer vor schlimmeren Verletzungen bewahrt haben. Mit Anwohnern holte der Feuerwehrmann ihn aus der vernebelten Fahrgastzelle. Die Ortsfeuerwehr Hagen versorgte ihn bis zum Eintreffen eines Rettungswagens und kümmerte sich um auslaufende Betriebsstoffe. Der Senior konnte sich an nichts erinnern, nicht einmal, dass er mit dem Auto unterwegs war.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1188 vom 18.12.2021