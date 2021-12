Fast 60 Einsätze am Flüchtlingsheim halten die Feuerwehr auf Trab

Anlage wird bereits umgerüstet werden

Neustadt (os). Mal ist es eine Fehlfunktion, beim nächsten Einsatz Eier, die direkt auf dem Ceranfeld gebraten werden oder im Topf angebranntes Essen, das für Großalarm bei der Feuerwehr sorgt. Der Einsatzort war dabei schon mehr als 50 Mal in diesem Jahr der gleiche - zuletzt am Montagmorgen: die Flüchtlingsunterkunft an der Bunsenstraße. In knapp 40 Fällen waren technische Probleme die Ursache.

„Das Problem ist bekannt und es gab auch schon mehrere Termine vor Ort, um eine Lösung zu finden“, sagt Stadtsprecherin Nadine Schley. Ein Ergebnis ist die Umrüstung der Brandmeldeanlage (BMA). Aktuell werden deshalb die störungsanfälligen Rauchmelder gegen neue getauscht, diese sind dann aber nicht mehr auf die BMA aufgeschaltet. Lediglich in den Küchen - den bisher größten Gefährdungsquellen - bleiben Wärmemelder installiert, die auch in die Anlage eingebunden sind. Diese hatten bisher keine Fehlfunktionen. Dazu gibt es von Hand auslösbare „Druckmelder“. Brandabschnittsleiter Lars Schwieger von der Regionsfeuerwehr ist gleichzeitig Brandschutzbeauftragter bei der Stadt. „Die Brandmeldeanlage abzuschalten war keine Alternative“, sagte er bei der Jahresdienstversammlung der Kernstadtfeuerwehr. „Wir haben für die Sicherheit zu sorgen, die Menschen dort haben hier Schutz gesucht.“ Im Gespräch mit der NZ bestätigte Schwieger aber auch, dass es bereits Überlegungen gab, eine Art Brandschutzunterweisung in Bezug auf Kochen und Heizen für die Bewohner anzubieten.

Nach der Feuerwehrgebührensatzung der Stadt werden pro Einsatz - je nach Tageszeit - mehr als 2.500 Euro fällig. Der Fachdienst Immobilien erhält dafür jeweils eine Rechnung von den für Feuerwehr zuständigen Verwaltungskollegen. Auf diesem Weg dürfte bei satzungsgemäßer Berechnung ein sechsstelliger Betrag hin und her gebucht worden sein - Verwaltungsaufwand inklusive.

„Erkundungstaste“ verhindert mehr Einsätze

Wie aus Feuerwehrkreisen zu erfahren war, kommen die Alarmierungen häufig nach 3 Uhr in der Nacht vor. Bis dahin sind Sicherheitsdienst und/oder Hausmeister an der Unterkunft tätig. Wenn die bei Dienstbeginn eine „Erkundungstaste“ aktivieren, können sie bei Auslösung eines Rauchmelders den Alarm innerhalb von drei Minuten zurücksetzen, sofern es nicht wirklich brennt oder ein Melder von Hand ausgelöst wurde. Nach Schichtende kommt automatisch die Feuerwehr. Ebenso, wenn die Erkundungstaste nicht aktiviert ist. Dann rücken die ehrenamtlichen Helfer zu jeder Tag- und Nachtzeit an - jeweils in großer Besetzung. Sollte es in der Einrichtung wirklich brennen, sind potentiell viele Menschen gefährdet. Das Risiko einer ersten Erkundung durch die Einsatzkräfte wird grundsätzlich - auch in anderen Fällen - nicht eingegangen, weil im wirklichen Ernstfall wichtige Minuten ungenutzt verrinnen - und oft die genaue Lage auch nicht klar ist.

