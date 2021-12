Geimpft wird jetzt mit viel Platz im Warmen

Großer Andrang auch im Temps-Ausbildungszentrum

Warten unter Weihnachtsbaum: Geimpft wird nun mindestens bis März im Aus- und Weiterbildungszentrum der Temps-Malereibetriebe.

Neustadt (os). „Den Stuhl können sie da lassen“, sagt ein Arzt zum ersten „Kunden“ am Donnerstag. „Das ist meiner“, entgegnet der. Schon lange vor dem Beginn um 10 Uhr warteten erste Impfwillige vor dem neuen Impfzentrum bei den Temps Malereibetrieben an der Hans-Böckler-Straße. Der erste in der Reihe war nicht der einzige mit eigener Sitzgelegenheit. Als im Ausbildungszentrum die erste Spritze zum Boostern injiziert wurde, reichten die 20 Warteplätze im Warmen schon lange nicht mehr. Wartende reihten sich über den Parkplatz bis auf die Straße zurück.

Das Impfteam vor Ort ist nun zufrieden mit den Bedingungen bezüglich Abstand und Ausstattung. Wie berichtet, hatten sich eingesetzte Kräfte etwa über Enge und fehlende Barrierefreiheit beschwert und wollte in der Marktstraße nicht weiter impfen. Für ihre Teams schreibt die Region eine Mittagspause zwischen 12 und 13 Uhr vor, darauf sollten sich Impfwillige einstellen. Ebenso ist die Verkehrsführung zu beachten: Vom Temps-Gelände aus gilt eine Einbahnstraßenregelung in Richtung Südstraße. Über die Kornstraße geht es dann zurück zur Siemensstraße. Anders lässt sich der Verkehr aus Sicht der Stadtverwaltung nicht abwickeln, weil viele Nutzer auf dem Grünstreifen an der Hans-Böckler-Straße parken und ein Begegnungsverkehr nicht mehr möglich ist.

Unternehmer Ulrich Temps hatte schon kurz nach dem Start des Impfens an der Marktstraße Bürgermeister Dominic Herbst die Halle angeboten, „falls der Platz dort nicht reicht“. In der vorigen Woche fragte Herbst dann, ob das Angebot noch steht. Temps stand „selbstverständlich“ zu seinem Wort, er findet es wichtig, im Kampf gegen die Pandemie zusammenzuhalten. „Optional können wir das Gebäude bis Ende April zur Verfügung stellen“, so der Unternehmer, dessen Jahresmotto „Was uns anvertraut wurde, soll auch anderen wohl tun“, sich damit einmal mehr erfüllt.

Von Montag bis Mittwoch war Übergangsweise im Veranstaltungszentrum Leinepark geimpft worden, auch dort gab es großen Andrang. Geöffnet ist am neuen Standort - bis auf die Pause - weiterhin montags bis freitags von 10 bis 16 Uhr.

